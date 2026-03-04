Alla vigilia del torneo in California, analizziamo i successi azzurri dello scorso weekend! Come già accaduto nel 2025, Flavio Cobolli e Luciano Darderi conquistano nuovi trofei nello stesso fine settimana. In attesa di rivederli in campo insieme a Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, scopriamo nel dettaglio il tabellone di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione ATP. È entrato Francesco Maestrelli, protagonista di una splendida qualificazione al main draw. 📊 Analisi completa del tabellone 🇮🇹 Focus sui tennisti italiani 🔥 Possibili incroci e scenari 🎾 Le prospettive per il torneo in California Tutto questo su TennisMania, il canale YouTube di OA Sport dedicato al grande tennis internazionale. 👉 Iscriviti al canale per non perdere le prossime puntate con Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco! #IndianWells #ATP #TennisItaliano #Cobolli #Darderi #Sinner #Musetti #Masters1000 #TennisMania #Puppo #Ambesi #Monaco