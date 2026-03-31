LIVE Cinà-Muller, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: l’astro nascente azzurro contro l’esperto francese

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP 250 di Marrakech tra Federico Cinà ed il francese Alexander Muller. Primo confronto diretto in assoluto tra i due con il vincente dell’incontro che troverà al secondo turno uno tra il ceco Vit Kopriva ed il serbo Hamad Medjedovic. Appuntamento alle 12.00 sul Campo Centrale dell’impianto marocchino, sede del Grand Prix Hassan II a partire dal 2015.

Cinà, diciottenne palermitano, arriva all’appuntamento con il torneo sulla terra rossa nordafricana dopo aver raggiunto i quarti di finale nel Challenger di Napoli. Superati i connazionali Piraino e Forti il giovane azzurro si è arreso in tre parziali all’ucraino Sachko. In stagione il siciliano ha colto i quarti nel Challenger di New Dehli aggiudicandosi poi il torneo sul cemento outdoor di Pune. Numero 205 del ranking ATP il giovane italiano punta a scalare le classifiche balzando nella top 200.

Dal canto suo Muller, ventinovenne di Poissy (Francia), si presenta al torneo marocchino anch’esso a margine dei quarti di finale colti a Napoli, peraltro massimo risultato di questo avvio di 2026. Il transalpino vanta un titolo in carriera, quello conquistato sul cemento di Hong Kong nel 2025. Nel 2023 si issò fino alla finale proprio nel torneo di Marrakech, mentre nella passata edizione si inerpicò sino ai quarti di finale. Numero 94 del ranking fa della regolarità il suo marchio di fabbria.

La sfida di primo turno dell’ATP 250 di Marrakech tra Federico Cinà ed il francese Alexander Muller inizierà alle 12.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!