LIVE Italia-Polonia 6-4 Mondiali curling 2026 in DIRETTA: i polacchi si avvicinano nel nono end

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0.33: Sempre una stone azzurra a punto e una polacca nella casa quando mancano gli ultimi 4 tiri dell’incontro

0.30: Sempre una stone azzurra a punto dopo 8 tiri del decimo end

0.28: Stone azzurra a punto dopo 4 tiri dell’ultimo end

0.24: Tiene aperta la partita Stych che trova una difficile doppia bocciata e allontana le due stone azzurre lasciando a punto le due stone polacche: 6-4 dopo nove end

0.18: Sempremdue stone azzurre a punto a 4 tiri dalla fine dell’end

0.13: Due le stone azzurre a punto dopo 8 tiri del penultimo end

0.10: Una stone azzurra a punto dopo 4 giri del nono end

0.05: End da incubo per la Polonia che sbaglia tutti gli ultimi 4 tiri e regala la mano rubata da due all’Italia che ringrazia e si porta sul 6-2 quando mancano due end

0.01: Non riesce la doppia bocciata dei polacchi, due le stone azzurre a punto quando mancano 4 tiri dell’ottavo end

23.58: Una stone italiana a punto a 6 tiri dalla fine dell’end

23.53: Una stone azzurra dopo 6 tiri del primo end

23.52: Due stone azzurre a punto dopo 4 tiri dell’ottavo end

23.48: Bravi i polacchi a piazzare l’ultima stone in appoggio alla stone azzurra appena fuori dalla casa. Spiller prova la bocciata ma la stone italiana resta nella casa, 4-2 per gli azzurri

23.38: I polacchi liberano la casa dalle tre stone azzurre e Arman mette la stone italiana a punto a metà del settimo end

23.33: Azzurri aggressivi, una stone azzurra a punto e un’altra nella casa dopo 4 tiri del settimo end

23.29: Sesto end annullato, si prosegue con la mano azzurra

23.26: Sempre una stone azzurra a punto quando mancano le ultime 4 stone del sesto end

23.23: Una stone azzurra a punti a metà del sesto end, si potrebbe andare verso l’annullamento

23.14: Buina difesa degli azzurri, Polonia costretta a mettere il punto: 3-2 Italia dopo 5 end

23.10: Sempre due stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri alla fine del quinto end

23.07: Due stone azzurre a punto dopo 8 tiri del quinto end

23.04: Una stone azzurra a punto dopo 4 tiri del quinto end

22.59: Italia costretta dalla doppia bocciata polacca a prendere il punto. Spiller piazza la stone al centro della casa: 3-1

22.53: Due stone azzurre a punto dalle parti opposte della casa quando mancano 6 punti alla fine del quarto end

22.50: Una stone polacca a punto dopo 4 tiri del quarto end

22.45: Alla Polonia non riesce la bocciata per liberare la casa e arriva un punto per i polacchi: 2-1

22.41: Una stone azzurra a punto quando mancano 4 tiri alla fine dell’end

22.38: Una stone azzurra a punto a metà del terzo end

22.35: Una stone azzurra a punto dopo i primi 4 tiri del terzo end

22.31: Dopo la doppia bocciata dei polacchi, Spiller piazza la stone al centro della casa e dunque due punti azzurri: 2-0

22.29: Tre le stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi due tiri dell’end. Ora la Polonia per la bocciata

22.27: Una stone azzurra a punto quando mancano le ultime 4 stone del secondo end

22.23: Una stone azzurra a punto dopo 8 tiri del secondo end

22.20: Stone azzurra a punto dopo 4 tiri del secondo end

22.17: Primo end annullato

22.13: La doppia bocciata di Mosaner lascia una stone azzurra a punta quando mancano 4 tiri alla fine dell’end

22.09: due stone polacche a punto quando mancano 8 tiri alla fine del primo end

22.01: Tra poco il via del match, mano per l’Italia

21.58: Nonostante alcune sconfitte pesanti, la Polonia ha mostrato sprazzi di buon curling e una discreta solidità, elementi che la rendono una squadra da non sottovalutare. Proprio l’assenza di pressione potrebbe permettere ai polacchi di affrontare la partita con maggiore libertà, cercando di mettere in difficoltà gli azzurri soprattutto nella gestione degli end.

21.55: Di fronte ci sarà una squadra alla sua prima partecipazione assoluta ai Mondiali, la Polonia, che ha già dimostrato di poter competere nonostante lo status di debuttante. Il bilancio fin qui racconta di una formazione capace di alternare buone prestazioni a passaggi più complicati, ma comunque in grado di restare in partita contro avversari di livello. Il quartetto polacco è guidato dallo skip Konrad Stych, affiancato da Krzysztof Domin, Marcin Cieminski e Bartosz Lobaza. Si tratta di un gruppo esperto, con atleti maturi e abituati a giocare insieme, caratteristica che può rappresentare un fattore importante in una disciplina dove l’intesa è fondamentale.

21.52: L’Italia si presenta a questo appuntamento con una formazione rinnovata ma sempre competitiva. L’assenza dello storico skip Joel Retornaz ha aperto una nuova fase, affidata proprio a Spiller, giovane talento già protagonista a livello giovanile. Accanto a lui, l’esperienza di Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Alberto Pimpini rappresenta una garanzia in termini di equilibrio e gestione dei momenti chiave.

21.49: Per questo motivo il confronto con la Polonia assume un peso specifico notevole: una vittoria permetterebbe agli azzurri di rafforzare la propria posizione in classifica, avvicinandosi ulteriormente alla zona playoff e affrontando con maggiore serenità gli ultimi impegni del round robin.

21.46: Il cammino dell’Italia ha infatti preso forma dopo un avvio complicato. La sconfitta contro il Canada all’esordio e quella contro la Svezia avevano messo in salita il percorso, ma la reazione contro la Cina ha riacceso le ambizioni del gruppo. Da quel momento la squadra guidata dal giovane Stefano Spiller ha mostrato segnali di crescita, riuscendo a restare agganciata al gruppo delle inseguitrici e mantenendo vive le possibilità di accesso alla fase a eliminazione diretta. In un torneo caratterizzato da grande equilibrio alle spalle delle prime della classe, ogni partita può diventare decisiva.

21.43: L’Italia torna sul ghiaccio di Ogden Ice Sheet per affrontare la Polonia nell’ottavo incontro del round robin dei Mondiali 2026 di curling maschile, in programma martedì 31 marzo alle 22.00 italiane. Una sfida che, sulla carta, rappresenta un’occasione importante per gli azzurri, chiamati a consolidare quanto di buono costruito nella prima parte del torneo.

21.40: Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE dell’ottavo incontro del round robin dei Mondiali 2026 di curling maschile in programma a Ogden negli USA tra Italia e Polonia.

Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE dell’ottavo incontro del round robin dei Mondiali 2026 di curling maschile in programma a Ogden negli USA tra Italia e Polonia. L’Italia torna sul ghiaccio di Ogden Ice Sheet per affrontare la Polonia nell’ottavo incontro del round robin dei Mondiali 2026 di curling maschile, in programma martedì 31 marzo alle 22.00 italiane. Una sfida che, sulla carta, rappresenta un’occasione importante per gli azzurri, chiamati a consolidare quanto di buono costruito nella prima parte del torneo.

Il cammino dell’Italia ha infatti preso forma dopo un avvio complicato. La sconfitta contro il Canada all’esordio e quella contro la Svezia avevano messo in salita il percorso, ma la reazione contro la Cina ha riacceso le ambizioni del gruppo. Da quel momento la squadra guidata dal giovane Stefano Spiller ha mostrato segnali di crescita, riuscendo a restare agganciata al gruppo delle inseguitrici e mantenendo vive le possibilità di accesso alla fase a eliminazione diretta. In un torneo caratterizzato da grande equilibrio alle spalle delle prime della classe, ogni partita può diventare decisiva. Per questo motivo il confronto con la Polonia assume un peso specifico notevole: una vittoria permetterebbe agli azzurri di rafforzare la propria posizione in classifica, avvicinandosi ulteriormente alla zona playoff e affrontando con maggiore serenità gli ultimi impegni del round robin.

L’Italia si presenta a questo appuntamento con una formazione rinnovata ma sempre competitiva. L’assenza dello storico skip Joel Retornaz ha aperto una nuova fase, affidata proprio a Spiller, giovane talento già protagonista a livello giovanile. Accanto a lui, l’esperienza di Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Alberto Pimpini rappresenta una garanzia in termini di equilibrio e gestione dei momenti chiave.

Di fronte ci sarà una squadra alla sua prima partecipazione assoluta ai Mondiali, la Polonia, che ha già dimostrato di poter competere nonostante lo status di debuttante. Il bilancio fin qui racconta di una formazione capace di alternare buone prestazioni a passaggi più complicati, ma comunque in grado di restare in partita contro avversari di livello. Il quartetto polacco è guidato dallo skip Konrad Stych, affiancato da Krzysztof Domin, Marcin Cieminski e Bartosz Lobaza. Si tratta di un gruppo esperto, con atleti maturi e abituati a giocare insieme, caratteristica che può rappresentare un fattore importante in una disciplina dove l’intesa è fondamentale.

Nonostante alcune sconfitte pesanti, la Polonia ha mostrato sprazzi di buon curling e una discreta solidità, elementi che la rendono una squadra da non sottovalutare. Proprio l’assenza di pressione potrebbe permettere ai polacchi di affrontare la partita con maggiore libertà, cercando di mettere in difficoltà gli azzurri soprattutto nella gestione degli end.

Per l’Italia sarà fondamentale approcciare la sfida con la giusta concentrazione, evitando cali di tensione. In tornei come questo, infatti, le partite contro le squadre sulla carta meno accreditate possono nascondere insidie, soprattutto quando la posta in palio inizia a farsi pesante. La qualità del gioco azzurro, già emersa nelle ultime uscite, rappresenta un punto di forza evidente, ma sarà decisiva la capacità di mantenere continuità nell’arco dell’intero match. La gestione del martello e la precisione nelle ultime stone potrebbero fare la differenza in un confronto che, pur partendo con un pronostico favorevole all’Italia, richiede attenzione e solidità.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dell’ottavo incontro del round robin dei Mondiali 2026 di curling maschile in programma a Ogden negli USA tra Italia e Polonia: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 22.00. Buon divertimento a tutti.