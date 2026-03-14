Le Ferrari ci provano ma George Russell fa sua la Sprint di Shanghai. Podio convincente per Leclerc e Hamilton

Senza dominare come ci si aspettava, ma George Russell si è comunque aggiudicato la Sprint Race del Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Shanghai abbiamo assistito ad una gara su distanza ridotta decisamente ricca di emozioni e colpi di scena. Tutti immaginavano una doppietta Mercedes in totale scioltezza e, invece, la Ferrari ha saputo scombinare i piani al team di Brackley, piazzando due vetture sul podio e compiendo un deciso passo in avanti rispetto alla giornata di ieri.

George Russell ha vinto la Sprint Race con 674 millesimi di vantaggio su un ottimo Charles Leclerc (Ferrari) mentre completa il podio Lewis Hamilton (Ferrari) a 2.5. Quarta posizione per il campione del mondo Lando Norris (McLaren) a 4.4, mentre è quinto Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a 5.6 che paga un primo giro disastroso. Sesto Oscar Piastri (McLaren) a 6.8, settimo Liam Lawson (Racing Bulls) a 10.9, ottavo Oliver Bearman (Haas) a 11.2, quindi nono Max Verstappen (Red Bull) a 11.6 al termine di una gara anonima, quindi completa la top10 Esteban Ocon (Haas) a 13.8.

Con questi risultati George Russell scappa in classifica generale con 33 punti contro i 22 di Andrea Kimi Antonelli e Charles Leclerc. Quarto Lewis Hamilton con 18, quinto Lando Norris con 15, quindi sesto Max Verstappen con 8.

LA SPRINT RACE

Allo spegnimento dei semafori rimane piantato Kimi Antonelli con George Russell che ringrazia e se ne va, seguito da Lewis Hamilton, Lando Norris e Charles Leclerc. Il Re Nero attacca il connazionale e lo passa in curva 7 ma il pilota della Mercedes si rifà in fondo al lungo rettilineo del tracciato di Shanghai. Hamilton non ci sta e torna in vetta in curva 1 ad inizio del secondo giro con Leclerc che, dopo aver saltato Norris, si porta negli scarichi dell’inglese.

La battaglia tra Russell e Hamilton segna un nuovo capitolo al termine del terzo giro con il pilota della Mercedes che torna in vetta con facilità al termine del lungo rettilineo, ma il 7 volte campione del mondo si riprende il comando di nuovo in curva 1 nel giro successivo. Alle loro spalle rimane sempre vigile Leclerc quindi le due McLaren e Antonelli che prova a ricostruire la propria gara dopo, anche, un contatto con Hadjar nel corso del primo giro che gli costerà ben 10 secondi di penalità.

Russell non ci sta e supera nuovamente il pilota della Ferrari nel quinto giro in fondo al lungo rettilineo di Shanghai sfruttando la potenza della sua W17. Il pilota classe 1998 inizia a spingere e per la prima volta crea un gap su Hamilton (che mette in mostra i primi segni di graining) che a questo punto inizia a sentire il fiato sul collo di Leclerc. Il monegasco passa il compagno di team ad inizio ottavo giro, mentre Antonelli si libera delle due McLaren e sale in quarta posizione.

Passata la metà della Sprint Race si ufficializza la fuga di George Russell che comanda con 3.5 secondi su Leclerc che tiene la posizione dopo una bella battaglia con Hamilton che si trova a un secondo dal compagno, con Antonelli in scia. Il sorpasso del bolognese arriva al termine dell’undicesimo giro. Il classe 2006 impiega poco a riprendere anche Leclerc con la chiara intenzione di passarlo in fretta e provare a mettere 10 secondi tra sé e le Ferrari.

Arrivano i ritiri di Lindblad, Bottas e Hulkenberg. Il tedesco però è costretto a fermarsi in fondo a curva 1 e, di conseguenza, è tempo di Safety Car. Tutti ai box i primi per montare le soft. Russell esce davanti a Leclerc, Norris, Hamilton, Lawson, Bearman, Antonelli (che ha scontato la penalità) e Piastri. Solamente 14°, invece, Verstappen che, dopo una pessima partenza, ha vissuto un rovente corpo a corpo con il vicino di box Hadjar, con l’olandese che è anche finito fuori strada nel corso della battaglia.

La ripartenza dopo la Safety Car arriva al termine del 16° dei 19 giri previsti. Russell rimane davanti senza problemi con Leclerc che quasi perde il controllo della sua Ferrari per un ennesimo “pattinamento” del posteriore. L’inglese della Mercedes scappa con Leclerc che precede Norris e Hamilton che, all’inizio della tornata successiva, supera il campione del mondo. Le posizioni non cambiano fino alla bandiera a scacchi con il podio composto da Russell e le due rosse.

Ricordiamo che il sabato di Shanghai proseguirà con le qualifiche delle ore 08.00 italiane (le ore 15.00 locali) che andranno a comporre lo schieramento di partenza della gara lunga di domani, che scatterà sempre alle ore 08.00.