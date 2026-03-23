L’ITALIA DOMINA A LIMA! Trionfa anche Guillaume Bianchi nel Grand Prix in Perù

Si chiude con il botto il Grand Prix di Lima per l’Italia. Dopo la meravigliosa vittoria di Alice Volpi ed il podio di Martina Favaretto nella gara femminile, in quella maschile arriva il successo di Guillaume Bianchi. Per il fiorettista romano si tratta del quarto successo della carriera nel circuito iridato, ma soprattutto è il secondo GP consecutivo che lo vede salire sul gradino più alto del podio, visto che aveva già vinto lo scorso febbraio a Torino.

Una vittoria arrivata grazie al successo in finale sul russo Kirill Borodachev con il punteggio di 15-12. In precedenza in semifinale, Bianchi si era imposto per 15-10 sul ceco Alexander Choupenitch. La strada per il podio si era aperta per Guillaume con la vittoria nei quarti di finale contro Ho Shing Him Harris, portacolori di Hong Kong, battuto al termine di un assalto molto combattuto per 15-13.

Bianchi è stato l’unico azzurro ad arrivare oltre gli ottavi di finale, turno nel quale si sono fermati Tommaso Marini e Tommaso Martini, entrambi battuti da un fiorettista di Hong Kong. Per Marini è stata fatale l’ultima stoccata proprio contro Ho Shing, perdendo per 15-14; mentre Martini ha perso un altro assalto molto combattuto contro il campione mondiale Choi Chun Yin Ryan con il punteggio di 15-13.

Nei sedicesimi sono arrivate le eliminazioni di Davide Di Veroli (derby perso con Marini per 15-10), Damiano Rosatelli (15-13 con il ceco Choupenitch), Lorenzo Nista (15-12 con lo spagnolo Llavador) e Davide Filippi (15-4 contro Choi Chun). Subito fuori al primo assalto Filippo Macchi, battuto 15-10 dal giapponese Kyosuke Matsuyama, e con lui eliminati anche Giulio Lombardi, Edoardo Luperi ed Alessio Foconi.