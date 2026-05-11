Scherma, Galassi sfiora la vittoria a Medellin. Sul podio anche Mencarelli

Non solo la vittoria di Alberta Santuccio, ma anche nella gara maschile del Grand Prix di spada a Medellin l’Italia è grande protagonista, visto che sul podio salgono Matteo Galassi e Simone Mencarelli, che chiudono rispettivamente al secondo e al terzo posto. A vincere è stato il giapponese Koki Kano, che ha battuto proprio nell’ultimo atto Galassi con il punteggio di 15-9.

I due azzurri si erano affrontati in un meraviglioso derby in semifinale, che aveva visto la vittoria di Galassi con il punteggio di 15-11. In precedenza nei quarti di finale il romagnolo, al suo quarto podio della carriera, ha sconfitto l’olandese Tristan Tulen per 15-10; mentre il piemontese, per la seconda volta sul podio, aveva battuto l’ucraino Nikita Koshman per 15-7.

Galassi e Mencarelli sono gli unici italiani ad aver raggiunto almeno i quarti di finale. Eliminazione agli ottavi di finale per Filippo Armoleo, che è stato sconfitto per 15-10 dal francese Paul Fortin, che ha poi completato il podio insieme ai due azzurri e a Kano. Fuori invece ai sedicesimi Fabio Mastromarino, mentre sono usciti al primo turno Cristiano Sena, Andrea Santarelli, Fabrizio Cuomo, Enrico Piatti e Marco Paganelli.

La spada riprenderà il suo calendario con l’ultimo appuntamento stagionale prima di Europei e Mondiali. Gli uomini saranno impegnati dal 22 al 24 maggio in Svizzera a Berna; mentre le donne saranno protagoniste in Francia a a St.Maur.