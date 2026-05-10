Scherma, undici spadiste azzurre in tabellone a Medellin

Dopo una prima giornata dedicata alle qualificazioni maschili, oggi toccava a quelle femminili nel Grand Prix di spada a Medellin. Già presenti in tabellone, grazie alla loro posizione nel ranking erano Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Sara Kowalczyk.

La squadra azzurra ha sfiorato l’en plein. Dopo la fase a gironi si è qualificata anche Gaia Caforio, che ha vinto i cinque assalti svolti. Dopo i turni preliminari hanno centrato l’accesso anche Federica Isola, Alessandra Bozza, Lucrezia Paulis, Nicol Foietta, Carola Maccagno e Gaia Traditi.

Purtroppo l’unica ad essere stata eliminata è Roberta Marzani, che è stata sconfitta nell’ultimo turno preliminare dall’americana Anna Van Brummen con il punteggio di 15-12.

Nella serata di oggi si svolgeranno gli assalti del tabellone principale. Nella gara maschile saranno presenti nove azzurri: Matteo Galassi, Cristiano Sena, Andrea Santarelli, Simone Mencarelli, Filippo Armaleo, Fabrizio Cuomo, Enrico Piatti, Fabio Mastromarino e Marco Paganelli.