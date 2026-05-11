Scherma, la spada azzurra splende nell’ultimo Grand Prix della stagione

Primo, secondo e terzo posto. L’Italia completa il podio nel Grand Prix di spada a Medellin, l’ultimo della stagione. C’era sicuramente voglia di riscattare i risultati della scorsa tappa di Coppa del Mondo e la spada azzurra lo ha fatto pienamente. In Colombia sono arrivate la vittoria di Alberta Santuccio nella gara femminile, mentre al maschile il doppio podio con Matteo Galassi e Simone Mencarelli.

Dopo una serie di piazzamenti sul podio, finalmente in questa stagione è arrivata la vittoria di Alberta Santuccio. Un 2026 eccezionale quello della siciliana, che sicuramente si presenta ai prossimi impegni estivi, Europei e Mondiali, tra le principali protagoniste e con l’obiettivo sicuramente di mettersi al collo una medaglia in entrambe le rassegne.

Una gara un po’ complicata per il resto delle altre azzurre, anche se è arrivato comunque un buon risultato da parte di Gaia Caforio, che si era già ben comportata nella fase di qualificazione. La piemontese, campionessa europea under 23, si è arresa agli ottavi di finale, ma sicuramente è stata una bella prestazione in chiave futura.

Passando al maschile è arrivato il doppio podio da parte di Matteo Galassi e Simone Mencarelli, che si sono affrontati in semifinale in un bel derby azzurro. Per il romagnolo è il primo podio della carriera in una gara del circuito Grand Prix e sicuramente l’ennesima conferma per il 21enne di Cervia, che è sempre al vertice della spada mondiale. Eccellente anche la prova di Mencarelli, con il piemontese che è al secondo podio della carriera a livello individuale e sicuramente il 22enne rappresenterà un punto fermo del quartetto azzurro, che con Galassi e l’assente Di Veroli è sicuramente in buone mani.