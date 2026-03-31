L’Italia crolla nel ranking UCI, arriva un nuovo sorpasso. Milan e Ganna “retrocedono”, solo un azzurro in top-20

L’Italia scivola ulteriormente nel ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Il Bel Paese aveva perso due posizioni nell’ultimo aggiornamento e oggi è retrocesso di un altro gradino, trovandosi al sesto posto. A firmare il sorpasso è stata la Gran Bretagna, che si è inserita al quinto posto dietro alla Slovenia e alla Francia (balzata al terzo posto scavalcando i balcanici). La graduatoria per Nazioni è sempre dominata dal Belgio con quasi duemila punti di margine nei confronti della Danimarca. Peggio di così non andrà nel breve periodo, visto che il vantaggio nei confronti di Australia e Paesi Bassi è decisamente consistente.

Lo sloveno Tadej Pogacar continua la propria lunga permanenza al comando con un vantaggio siderale sul danese Jonas Vingegaard, ora secondo dopo aver superato di misura il messicano Isaac Del Toro. Il belga Remco Evenepoel (quarto) e il britannico Tom Pidcock (quinto) hanno superato il danese Mads Pedersen. Il belga Jasper Philipsen ha scalato nove posizioni grazie al trionfo alla Gand-Wevelgem ed è entrato in top-10, alle spalle dell’olandese Mathieu van der Poel e del belga Wout van Aert.

I migliori tre italiani in graduatoria hanno perso posizioni: Giulio Ciccone 14mo (-1), Christian Scaroni 21mo (-5), Giulio Pellizzari 25mo (-2): Grande scivolone anche Jonathan Milan (-18), ora 44mo alle spalle di Antonio Tiberi (39mo, +4). A seguire Simone Velasco (54mo, -2), Matteo Trentin (64mo, +9), Lorenzo Fortunato (69mo, -5) e Diego Ulissi (76mo, +2). Superlativo balzo in avanti di Luca Mozzato: 71 posizioni guadagnate e ingresso in top-100 (96mo). Filippo Ganna retrocede di ben 31 posizioni e ora è 99mo.

RANKING UCI (al 31 marzo 2026)

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 11.635

2. Jonas Vingegaard (Danimarca) 6.885,14

3. Isaac Del Toro (Messico) 6.789

4. Remco Evenepoel (Belgio) 5.105,86

5. Tom Pidcock (Gran Bretagna) 4.335,38

6. Mads Pedersen (Danimarca) 4.276,88

7. Joao Almeida (Portogallo) 4.081,5

8. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 3.573

9. Wout van Aert (Belgio) 3.074

10. Jasper Philipsen (Belgio) 3.074

RANKING UCI ITALIANI (TOP-100)

14. Giulio Ciccone 2.625,88

21. Christian Scaroni 2.415

25. Giulio Pellizzari 2.178

39. Antonio Tiberi 1.619,5

44. Jonathan Milan 1.529

54. Simone Velasco 1.347

64. Matteo Trentin 1.231,14

69. Lorenzo Fortunato 1.161

76. Diego Ulissi 1.045

82. Andrea Vendrame 958

87. Damiano Caruso 908

96. Luca Mozzato 867

99. Filippo Ganna 840,83

RANKING UCI PER NAZIONI (TOP-10)

1. Belgio 20.135,19

2. Danimarca 18.214,73

3. Francia 14.437,47

4. Slovenia 14.951

5. Gran Bretagna 14.422,14

6. Italia 14.106,52

7. Australia 10.983,5

8. Paesi Bassi 10.843,72

9. USA 10.003,04

10. Messico 7.939,29