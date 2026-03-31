CiclismoStrada
Attraverso le Fiandre 2026: la startlist e chi parteciperà. Si sfidano Pedersen e van Aert
Ci avviciniamo alla domenica di Pasqua e ad uno dei momenti più attesi di questo inizio di stagione, la Ronde. L’ultima tappa di avvicinamento sarà la Attraverso le Fiandre che andrà in scena oggi, edizione numero 80 per la Dwars door Vlaanderen – A travers la Flandre. Mancano Mathieu van der Poel e Tadej Pogacar, ma ci sono le stelle come Wout van Aert e Mads Pedersen.
Scopriamo nel dettaglio la startlist con l’elenco dei partecipanti.
STARTLIST ATTRAVERSO LE FIANDRE 2026
EF EDUCATION – EASYPOST
1 ASGREEN Kasper DEN
2 HONORÉ Frølich Mikkel DEN
3 LAMPERTI Luke USA
4 MACKELLAR Alastair AUS
5 MIHKELS Madis EST
6 SCHWARZBACHER Matthias SVK
7 SIMMONS Colby USA
TEAM VISMA | LEASE A BIKE
11 VAN AERT Wout BEL
12 BRENNAN Matthew GBR
13 HAGENES Per Strand NOR
14 LAPORTE Christophe FRA
15 MATTIO Pietro ITA
16 KIELICH Timo BEL
17 ZINGLE Axel FRA
ALPECIN-PREMIER TECH
21 PHILIPSEN Jasper BEL
22 DEL GROSSO Tibor NED
23 GROVES Kaden Alexander AUS
24 BALLERSTEDT Maurice GER
25 PLANCKAERT Edward BEL
26 RICKAERT Jonas BEL
27 SENECHAL Florian FRA
SOUDAL QUICK-STEP
31 LAMPAERT Yves BEL
32 MAGNIER Paul FRA
33 PEDERSEN Phillip Casper DEN
34 REINDERINK Pepijn NED
35 VAN BAARLE Dylan NED
36 VAN GESTEL Dries BEL
37 VERVAEKE Louis BEL
LIDL-TREK
41 PEDERSEN Mads DEN
42 MILAN Jonathan ITA
43 NORSGAARD Sunekær DEN
44 KRAGH ANDERSEN Søren DEN
45 SKUJINS Toms LAT
46 SÖDERQVIST Jakob SWE
47 THEUNS Edward BEL
INEOS GRENADIERS
51 GANNA Filippo ITA
52 HEIDUK Kim Alexander GER
53 SWIFT Connor GBR
54 TURNER Ben GBR
55 WATSON Sam GBR
56 SHEFFIELD Magnus USA
57 WELSFORD Sam AUS
LOTTO INTERMARCHÉ
61 DE LIE Arnaud BEL
62 BERCKMOES Jenno BEL
63 BEULLENS Cedric BEL
64 BRAET Vito BEL
65 ARTZ Huub NED
66 GRIGNARD Sébastien BEL
67 DE SCHUYTENEER Steffen BEL
UAE TEAM EMIRATES XRG
71 WELLENS Tim BEL
72 VERMEERSCH Florian BEL
73 JOHANSEN Julius DEN
74 POLITT Nils GER
75 TOMAS MORGADO António POR
76 HERREGODTS Rune BEL
77 BJERG Mikkel Norsgaard DEN
RED BULL – BORA – HANSGROHE
81 PITHIE Laurence NZL
82 MARIT Arne BEL
83 DRIZNERS Jarrad Eriks AUS
84 THORNLEY Callum GBR
85 TRATNIK Jan SLO
86 VAN DIJKE Mick NED
87 VAN DIJKE Tim NED
GROUPAMA-FDJ UNITED
91 GREGOIRE Romain FRA
92 GRUEL Thibaud FRA
93 HUENS Axel FRA
94 JACOBS Johan SUI
95 MADOUAS Valentin FRA
96 RUSSO Clément FRA
97 TRONCHON Bastien FRA
NSN CYCLING TEAM
101 GIRMAY Biniam ERI
102 ASKEY Lewis GBR
103 BOIVIN Guillaume CAN
104 LOUVEL Matis FRA
105 RAISBERG Nadav ISR
106 SHEEHAN Riley USA
107 VAN ASBROECK Tom BEL
DECATHLON CMA CGM TEAM
111 NAESEN Oliver BEL
112 CHAMBERLAIN Andrew Oscar AUS
113 DE PESTEL Sander BEL
114 HOOLE Daan NED
115 LUND ANDRESEN Lund DEN
116 BOL Cees NED
117 PEDERSEN Søjberg Rasmus DEN
MOVISTAR TEAM
121 GARCIA CORTINA Ivan ESP
122 CANAL BLANCO Carlos ESP
123 BARRENETXEA GOLZARRI ESP
124 MILESI Lorenzo ITA
125 MORO Manlio ITA
126 SERRANO RODRIGUEZ ESP
127 TORRES BARCELO Albert ESP
BAHRAIN VICTORIOUS
131 MOHORIC Matej SLO
132 GRADEK Kamil POL
133 MIQUEL DELGADO Pau ESP
134 BORGO Alessandro ITA
135 SEGAERT Alec BEL
136 ERŽEN Žak SLO
137
XDS ASTANA TEAM
141 BETTIOL Alberto ITA
142 GATE Aaron NZL
143 ROMELE Alessandro ITA
144 KANTER Max GER
145 LIVYNS Arjen BEL
146 SYRITSA Gleb
147 TONEATTI Davide ITA
UNO-X MOBILITY
151 ABRAHAMSEN Jonas NOR
152 FREDHEIM Stian NOR
153 INGEBRIGTSEN Storm NOR
154 LEVY Blume William DEN
155 LØLAND Sakarias Koller NOR
156 RESELL Erik Nordsaeter NOR
157 WÆRENSKJOLD Søren NOR
TEAM JAYCO ALULA
161 CAPIOT Amaury BEL
162 DE BONDT Dries BEL
163 DE POOTER Dries BEL
164 DONALDSON Robert GBR
165 DURBRIDGE Luke AUS
166 KRIJNSEN Jelte NED
167 O’BRIEN Kelland AUS
TEAM PICNIC POSTNL
171 DEGENKOLB John GER
172 CORKERY Dillon IRL
173 DE JONG Timo NED
174 FLYNN Sean GBR
175 KOERDT Bjoern GBR
176 RENARD HAQUIN Henri FRA
177 VAN DEN BROEK Frank NED
COFIDIS
181 ALLEGAERT Piet BEL
182 CHARRET Camille FRA
183 DEBEAUMARCHE Nicolas FRA
184 KIRSCH Alex LUX
185 PAGE Hugo FRA
186 RENARD Alexis FRA
187 ZAMPERINI Edoardo ITA
TUDOR PRO CYCLING TEAM
191 KELEMEN Petr CZE
192 KOLZE CHANGIZI Sebastian DEN
193 KÜNG Stefan SUI
194 MAYRHOFER Marius GER
195 MIKUTIS Aivaras LTU
196 PLUIMERS Rick NED
197 ZIJLAARD Maikel NED
PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM
201 DE GENDT Aime BEL
202 FRISON Frederik BEL
203 LIEPINS Emils LAT
204 MAŁECKI Kamil POL
205 VAN MOER Brent BEL
206 WRIGHT Alfred Brockwell GBR
207 ZUKOWSKY Nickolas CAN
TOTALENERGIES
211 TURGIS Anthony FRA
212 BRUNEL Alexys FRA
213 DAUPHIN Florian FRA
214 DUJARDIN Sandy FRA
215 GACHIGNARD Thomas FRA
216 LEROUX Samuel FRA
217 BOULAHOITE Rayan FRA
UNIBET ROSE ROCKETS
221 KUBIŠ Lukáš SVK
222 KOPECKÝ Casper Matyáš CZE
223 DE VRIES Hartthijs NED
224 LARSEN Niklas DEN
225 MOURIS Wessel NED
226 BLOEM Joren NED
227 KOPECKÝ Cornelius Tomas CZE
BURGOS-BURPELLET-BH
231 ALLENO Clement FRA
232 CAVIA SANZ Daniel ESP
233 DE LA CALLE ARANGO Hugo ESP
234 FAGUNDEZ LIMA Antonio Eric URU
235 KMÍNEK Vojtěch CZE
236 QUARTUCCI Lorenzo ITA
237 SAINBAYAR Jambaljamts MGL
TEAM FLANDERS – BALOISE
241 CRABBE Tom BEL
242 GEERAERTS Ferre BEL
243 HESTERS Jules BEL
244 HUYSMANS Nolan BEL
245 TORNEY Artuur BEL
246 VAN DEN HAUTE Milan BEL
247 VANDENBRANDEN Noah BEL