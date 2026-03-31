Attraverso le Fiandre 2026: ultimo antipasto di Ronde. Domani sfida tra van Aert e Pedersen

È l’ultimo antipasto prima della Ronde che si disputerà domenica. In scena domani, mercoledì 1 aprile, l’edizione numero 80 della Dwars door Vlaanderen, la Attraverso le Fiandre, andiamo a scoprirla nel dettaglio.

PERCORSO

Classica partenza da Roeselare ed arrivo a Waregem dopo un totale di 184.6 chilometri. Dopo i primi 40 chilometri pianeggianti e senza difficoltà, i corridori affronteranno la prima novità di questa edizione, la Hellestraat (1.3 km al 3,7% di pendenza media). Dopo un breve tratto in pianura, si salirà ancora verso il Volkegemberg (1.1 km al 4% di pendenza media) e verso il Berg Ten Houte (1 km al 5,8% di pendenza media). Da qui ci si sposterà sul Knoktemberg, da affrontare due volte così come l’Hotond (1.2 km al 3,3% di pendenza media). A 77 chilometri dal traguardo i corridori dovranno superare la seconda novità di questo Attraverso le Fiandre 2026, l’Onderbossenaarstraat (1.4 km al 4.9% di pendenza media). Grande chiusura con i due strappi del Nokeremberg (400 metri al 2,8% di pendenza media) e del Nokere (700 metri al 4% di pendenza media), a dieci chilometri dal traguardo.

FAVORITI

Non ci sono Tadej Pogacar e Mathieu van der Poel, dunque i favoriti d’obbligo diventano un Wout van Aert apparso brillantissimo alla Gand-Wevelgem e Mads Pedersen, che è ancora a caccia della migliore condizione dopo l’infortunio di inizio stagione. Occhio anche a Jasper Philipsen che, dopo aver vinto domenica, proverà a ripetersi allo sprint. Florian Vermeersch sarà il leader della UAE Team Emirates – XRG, da tenere d’occhio sempre Alec Segaert con le sue sparate.

ITALIANI

Filippo Ganna si è messo al servizio dei compagni alla Gand, probabilmente qui potrà fare corsa per sé stesso e la condizione non sembra male. Sfortunato Jonathan Milan, fermato da una foratura domenica, vediamo se riuscirà a tenere sui muri. Occhio anche a Luca Mozzato, che a queste latitudini ha sempre fatto vedere ottime cose.