Lindsey Vonn precisa: “Sono l’unica a poter decidere del mio futuro, non ho bisogno del permesso di nessuno”

Lindsey Vonn non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro agonistico, nonostante la terribile caduta nella discesa libera di Cortina d’Ampezzo ed il conseguente grave infortunio che ha messo fine nel peggiore dei modi alla sua sesta Olimpiade. La leggenda statunitense, che gareggiava sull’Olympia delle Tofane una settimana dopo essersi procurata la rottura del crociato a Crans Montana, si è sottoposta a sei interventi chirurgici per sistemare la tibia fratturata.

Nei giorni e nelle settimane successive a quell’incidente in tanti davano quasi per scontato il suo addio alle competizioni, tra cui un utente su X al quale ha risposto la diretta interessata smentendo le voci circolate recentemente: “Chi ha detto che mi starei ritirando? Amo sciare, non capisco cosa ci sia di così difficile da capire“.

La 41enne americana ha poi spiegato: “No, non sono pronta a parlare del mio futuro nello sci. È stato incredibile tornare numero uno al mondo a 41 anni e stabilire nuovi record nel mio sport, ma alla mia età sono l’unica a poter decidere del mio futuro. Non ho bisogno del permesso di nessuno per fare ciò che mi rende felice. Forse questo significa tornare a gareggiare, forse no. Solo il tempo lo dirà. Per favore, smettete di dirmi cosa dovrei o non dovrei fare. Vi farò sapere quando avrò deciso“.

In un altro post Vonn, attualmente impegnata nella riabilitazione, ha risposto anche in maniera polemica ai commenti di chi ritiene i suoi migliori momenti a livello sportivo ormai un ricordo: “Solo perché non sono pronta a parlare di ritiro, non significa che continui a gareggiare. Affronterò il problema quando sarà il momento. Se la numero 1 al mondo ha ormai superato il suo apice, che dire allora delle atlete dietro di me che hanno la metà dei miei anni? Dovrebbero ritirarsi?“.