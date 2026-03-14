Charles Leclerc ammette: “Su questa pista sono pessimo in qualifica, ma domani l’obiettivo è vincere”

Charles Leclerc fatica a trovare la quadra sul circuito di Shanghai ma riesce comunque a limitare i danni nelle qualifiche per il Gran Premio di Cina 2026, seconda tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il nativo del Principato si è piazzato in quarta posizione, con un distacco di tre decimi e mezzo dalla pole position di Kimi Antonelli ma a pochi millesimi dal terzo posto occupato dall’altra Ferrari di Lewis Hamilton.

“Non sono molto contento. In qualifica su questa pista sono davvero pessimo, e lo sono sempre stato. Non è che io non faccia sforzi, ma dopo così tanti anni devo ormai accettare questo dato di fatto. Ciò che sicuramente è positivo è che siamo passati da otto decimi di ritardo dalla Mercedes a tre decimi, anche se Russell ha avuto problemi e quindi non sappiamo con una sessione pulita dove avrebbe potuto spingersi“, le sensazioni del monegasco a fine giornata parlando ai microfoni di Sky Sport.

“Comunque non siamo troppo lontani e alla fine con queste macchine partire quarto, terzo o secondo non cambia tantissimo rispetto all’anno scorso, in cui era davvero molto importante la posizione in griglia. Adesso in gara si possono fare cose diverse. Queste macchine in qualifica devo ancora capirle fino in fondo, perché paga più essere costante rimanendo sotto il limite e facendo sempre la stessa cosa. Questo un po’ mi dispiace, perché era uno dei miei punti di forza in passato, però mi abituerò, non è un disastro“, dichiara Leclerc.

Il 28enne ferrarista punta al bersaglio grosso in vista del Gran Premio, dopo il secondo posto nella Sprint odierna: “L’assetto che ho scelto dovrebbe funzionare meglio in gara, domani l’obiettivo è vincere. Hamilton davanti a me in qualifica? Su questa pista essere a pochi millesimi da lui non è male, anche se ovviamente l’obiettivo è essere sempre il miglior pilota Ferrari. È stato più bravo di me e si è meritato la terza posizione“.