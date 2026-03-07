Lewis Hamilton non si scompone: “Oggi mi aspettavo di più ma la macchina ha potenziale”

Si conclude con una grande prova di forza della Mercedes la prima qualifica del Mondiale F1 2026, valida per il Gran Premio di Australia. Sul circuito Albert Park, la scuderia tedesca con sede nel Regno Unito ha letteralmente sbaragliato la concorrenza, esprimendo sul giro secco una velocità che ha sorpreso tutti e firmando la prima doppietta della stagione.

George Russell ha infatti concluso il suo Q3 con il tempo di 1’18″518, conquistando la partenza al palo nella gara in programma domani alle ore 05.00 italiane. Dietro di lui il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli (+0.293), secondo nonostante il grave errore nelle FP3. Può ritenersi soddisfatta anche la Red Bull che con un brillante Isack Hadjar acciuffa la terza piazza (+0.785).

Grande delusa del sabato australiano è sicuramente la Ferrari che si piazza in quarta posizione con Leclerc (+o.809) ed in settima con Hamilton (+0.960). Doccia fredda per la scuderia di Maranello che paga un ritardo enorme da Mercedes. Questo il commento di Lewis Hamilton nel post qualifica: “Mi aspettavo sicuramente di più dalle qualifiche. In Q1 sembravo forte ed ero in ottima posizione. Poi nel Q2 ho iniziato un giro ed ho perso potenza. Sono rientrato per cercare di mettere insieme i problemi ma poi abbiamo perso il ritmo. C’è molto potenziale nella macchina. Oggi la cosa più difficile è stata la gestione della batteria. Per la gara è totalmente una incognita. I sorpassi saranno peggio del solito. Speriamo di fare una buona partenza”.