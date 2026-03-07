Charles Leclerc sconsolato: “E’ il distacco che mi aspettavo dalla Mercedes, dobbiamo lavorare”

Si conclude con la pole position di George Russell la qualifica del Gran Premio di Australia 2026, primo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Albert Park, la Mercedes ha rispettato i pronostici della vigilia, rifilando distacchi importanti agli avversari e firmando la prima doppietta della stagione. In prima fila domani ci sarà infatti Russell, dominatore assoluto del Q3 con il crono finale di 1’18″518.

Dietro di lui il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, con un ritardo di 293 millesimi. L’italiano, dopo il duro incidente nelle FP3, è comunque riuscito a piazzare in seconda posizione la sua monoposto, grazie soprattutto al lavoro svolto dai meccanici. Sorpresa positiva è sicuramente Isack Hadjar che mette la sua Red Bull in terza posizione (+0.785).

La Ferrari deve invece fare i conti con la realtà. Ci si aspettava molto di più dalla scuderia di Maranello che invece chiude la sua qualifica con un divario impressionante dalla Mercedes. Charles Leclerc termina infatti la sua qualifica solo in quarta piazza, con ben 809 millesimi da Russell. Ai microfoni di Sky Sport, il monegasco ha analizzato la situazione: “Non mi aspettavo qualcosa in più rispetto a questa mattina. Purtroppo già da ieri il feeling non era quello giusto, era abbastanza chiaro. Speravo di sbagliarmi, ma alla fine avevo pronosticato il distacco da Mercedes. Purtroppo nell’ultimo giro abbiamo avuto qualche problema, con queste macchine puoi perdere tanto. Speravo nel terzo posto, cercherò di arrivarci domani. Non è solo un problema nostro, ogni volta che la curva viene fatta diversamente si creano problemi. Molto difficile andare nel dettaglio e spiegare le cose ai tifosi. Ci sarà un’ottimizzazione da fare. Sono deluso, otto decimi è un gap importante che dobbiamo chiudere, ci stiamo lavorando”.