F1, Ferrari più indietro di quanto sperasse in Australia. Il sabato tormentato di Kimi Antonelli

Mercedes ha finalmente svelato tutto (o gran parte) il suo potenziale dopo aver giocato un po’ a carte coperte durante i test invernali, rifilando distacchi d’altri tempi e facendo doppietta nelle qualifiche del Gran Premio d’Australia 2026. A Melbourne abbiamo visto una netta superiorità della W17 sul giro secco, con George Russell che ha dominato la scena prendendosi a conti fatti la pole position più comoda della sua carriera.

L’unico che poteva contrastarlo ha vissuto infatti un sabato troppo movimentato, anche se alla fine Kimi Antonelli è riuscito comunque a limitare i danni piazzandosi in seconda posizione nella speranza di non venire penalizzato per un episodio avvenuto all’inizio del Q3 (quando ha perso in pista un soffiatore dimenticato dai meccanici sulla sua monoposto al momento dell’uscita dai box).

Il diciannovenne bolognese si era reso protagonista di un violento incidente nella terza sessione di prove libere, costringendo la squadra ad un vero e proprio tour de force per consentirgli di prendere parte alla qualifica. La missione è stata completata in tempo utile, anche grazie alla bandiera rossa provocata in Q1 da Max Verstappen, e Antonelli ha avuto modo di rimettere in piedi il suo weekend restando però comprensibilmente abbastanza lontano da Russell per la perdita di fiducia e per una macchina magari non assettata alla perfezione dopo il crash della FP3.

Pound per pound, forse la più grande delusa tra i top team è proprio la Ferrari che esce con le ossa rotte dalla prima qualifica dell’anno. La Scuderia di Maranello era consapevole della superiorità Mercedes e di potersi giocare il ruolo di seconda forza in campo, ma dopo i test era difficile immaginare un distacco (otto decimi per Charles Leclerc, quasi 1″ per Lewis Hamilton) così ampio dalla pole position.

Segnali abbastanza incoraggianti invece per la Red Bull, che ottiene il terzo posto con Isack Hadjar nella giornata dell’eliminazione in Q1 di Verstappen, tradito da un bloccaggio anomalo al posteriore della sua RB22 all’inizio del suo primo time-attack. Rendimento tutto sommato in linea con le aspettative per i campioni mondiali uscenti della McLaren, che si inseriscono tra le due Rosse occupando la terza fila.