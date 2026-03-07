F1, Isack Hadjar: “Ho fatto un ottimo ultimo giro, ma non ci aspettavamo di battere Ferrari e McLaren”

Comincia come meglio non poteva l’avventura in Red Bull di Isack Hadjar, che si inserisce alle spalle delle due Mercedes e ottiene un insperato terzo posto nelle qualifiche per il Gran Premio d’Australia 2026, primo atto della nuova stagione per il Mondiale di Formula Uno. Il pilota francese, distante quasi otto decimi dalla pole position di George Russell, ha avuto il merito di trovare un ultimo giro quasi perfetto battendo le Ferrari e le McLaren.

“Ringrazio tutti i fan che stanno esultando, è stata una qualifica molto pulita per me. Tutto il weekend è stato un po’ difficile, non ci sembrava di essere nella posizione di poter lottare per le prime tre posizioni. Sembrava che Ferrari e McLaren fossero abbastanza davanti a noi, però siamo riusciti a recuperare nella sessione di qualifica e poi ho fatto un ottimo ultimo giro“, racconta l’ex portacolori della Racing Bulls.

Hadjar è consapevole di non poter attaccare le Frecce d’Argento nella gara di domani, ma la sua sfida sarà quella di difendere un posto sul podio (dopo l’exploit dell’anno scorso a Zandvoort): “L’unica cosa che possa fare è cercare di partire meglio, ma poi le Mercedes sono troppo veloci al momento. Cercherò di mantenere la mia posizione, un secondo podio sarebbe bello“, ha aggiunto il 21enne di origine algerina dopo la qualifica di Melbourne.