Leonardo Deplano: “Spero nel podio individuale. Partenza e subacquea da limare”

Leonardo Deplano è stato intercettato da Martina Bonacchi ai microfoni di Swim Zone, trasmissione che va in onda sul canale YouTube di OA Sport, in occasione della puntata speciale dedicata al Meeting di Livorno, tappa di avvicinamento ai Campionati Italiani Assoluti, in programma tra meno di un mese.

Le sensazioni al termine delle gare in Toscana: “Meglio sui 50 che sui 100, in cui gli ultimi metri sono stati parecchio patiti, però è normale, la preparazione al momento è sui 50. Comunque direi che per essere la prima gara dell’anno va benissimo, ora vediamo agli Italiani di scaricare per trovarsi nella situazione ottimale“.

Il rientro in Italia dopo l’inizio dell’annata all’estero: “La preparazione al momento prosegue bene, dopo i mesi in America in cui ho sperimentato un po’ un allenamento diverso è comunque sempre molto bello ritrovarsi. Ormai sono da anni riesco sempre a trovarmi nella Nazionale A a competere al livello più alto che c’è, e noi proseguiamo e continuiamo a migliorarci pian piano“.

Le ambizioni per la stagione appena iniziata: “Spero di arrivare anche al podio della gara individuale, comunque sia l’anno scorso che alle Olimpiadi mi mancavano 6 centesimi, quindi sono comunque sempre molto motivato. Sul tempo di oggi sono abbastanza soddisfatto, alla fine è in linea con i tempi dell’anno scorso di questo periodo, sul 50 addirittura un pochino meno“.

Restano da limare i dettagli: “La preparazione penso che stia proseguendo bene. Ora, come ho detto prima, vediamo di scaricare, dopo gli Assoluti di aprile ci saranno comunque vari mesi, mi sento pronto, però so che ancora ho caratteristiche da limare, come la partenza e la subacquea. Sono cose che sicuramente se migliorate mi potranno dare ancora vantaggio sugli avversario“.