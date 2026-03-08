Laura Pirovano si lascia andare: “Ho raschiato il fondo del barile”. E annuncia una ‘nuova’ disciplina

Laura Pirovano ha chiuso al settimo posto il superG della Val di Fassa, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurra, dopo le due vittorie consecutive in discesa libera, ha confidato le proprie sensazioni ai microfoni di Rai 2 HD.

L’analisi della gara odierna: “Oggi ho dovuto veramente raschiare il fondo del barile delle energie perché ero stanchissima, finalmente posso anche un po’ lasciarmi andare perché è vero che ho avuto due giorni super, però dovevo cercare di mantenere il focus per le gare successive, quindi oggi posso finalmente rilassarmi, che bella giornata anche oggi“.

L’azzurra si può lasciar andare: “Non ho ancora avuto occasione di festeggiare, perché veramente le giornate sono sempre super strette, come ho detto prima non ci si può rilassare un secondo perché bisogna avere subito il focus sul giorno dopo, quindi festeggerò adesso“.

La settimana prossima Pirovano sarà al via in gigante: “Non vedo l’ora di riaprire un cancelletto di gigante, è da tanto tempo che aspettavo questo momento, non ci saranno purtroppo grandi aspettative perché è da tanto tempo che non lo sto curando a dovere, però non vedevo l’ora di raggiungere i 500 punti per darmi questa chance, quindi non vedo l’ora“.