Laura Pirovano in una ristretta élite di fuoriclasse: quarta italiana a vincere la Coppa del Mondo di discesa

Laura Pirovano diventa la quarta italiana a sollevare al cielo la Coppa del Mondo di discesa libera femminile: l’azzurra ha vinto le ultime tre gare stagionali e si è issata in testa alla classifica dopo la penultima prova, certificando il successo con il successo odierno.

La Coppa del Mondo di discesa femminile resta in Italia: nel 2025 ad imporsi era stata l’azzurra Federica Brignone, ma va sottolineato come nelle ultime sei stagioni soltanto nel 2024 non sia stata un’italiana a trionfare, dato che Sofia Goggia ha svettato nel 2021, nel 2022 e nel 2023.

Per Goggia, in carriera, però, nel complesso i trionfi sono 4, dato che l’azzurra ha vinto la sua prima Coppa di discesa nel 2018. La prima italiana a vincere la Coppa di specialità, però, era stata Isolde Kostner, vincitrice per due volte, nel 2001 e nel 2002.

VITTORIE ITALIANE DELLA COPPA DEL MONDO DI DISCESA

4 Sofia Goggia (2018, 2021, 2022, 2023)

2 Isolde Kostner (2001, 2002)

1 Federica Brignone (2025)

1 Laura Pirovano (2026)