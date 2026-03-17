Per il nuovo appuntamento del martedì di Sprint Zone ospite Laura Pellicoro, una delle mezzofondiste italiane più in crescita del momento 🇮🇹 La 25enne brianzola, che da oltre sei anni vive e si allena negli Stati Uniti, racconta il suo percorso tra college e professionismo, dopo essere entrata recentemente in un gruppo di allenamento professionistico americano. Reduce dalla vittoria del titolo italiano indoor degli 800 metri ad Ancona, Pellicoro ha subito confermato il suo stato di forma negli USA, firmando il record personale a Philadelphia e centrando la qualificazione ai Mondiali indoor di Torun. Un traguardo importante che segna l’inizio della sua prima esperienza in un campionato mondiale assoluto, con l’obiettivo di continuare a crescere e competere ad alto livello nel mezzofondo internazionale. 🎙️ Conduce: Ferdinando Savarese 👉 Iscriviti al canale per non perdere tutte le puntate di Sprint Zone e gli approfondimenti sull’atletica italiana! #LauraPellicoro #AtleticaLeggera #800metri #SprintZone #MondialiIndoor #Torun #Running #Mezzofondo #TeamItalia #TrackAndField #Atletica #Philadelphia #Ancona #SportItaliano #Athletics