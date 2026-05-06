Patrick Mouratoglou: “Sinner al Roland Garros? Ha le stesse chance di vincerlo che aveva Nadal”

Patrick Mouratoglou si “schiera” apertamente dalla parte di Jannik Sinner pensando al Roland Garros 2026, dove per infortunio non sarà presente Carlos Alcaraz, rivale diretto dell’altoatesino in questi anni in vetta alle classifiche mondiali del tennis.

Il coach francese, in un’intervista con i media transalpini, non ha nascosto la sua visione sull’azzurro dicendo: “È impossibile che le sue possibilità di vincere il Roland Garros siano più alte di queste (intese allo stato attuale delle cose, ndr). Per me sono paragonabili a quelle che aveva Rafa durante la sua carriera. Non per le stesse ragioni, perché Rafa era imbattibile per il suo stile di gioco. Nel caso di Jannik non è per il suo stile, ma per il suo dominio, che non ha rivali con Alcaraz infortunato”.

Poi il tecnico ha fatto un paragone anche con Novak Djokovic:“Quando Djokovic ha avuto questo stesso tipo di dominio, per esempio nel 2011 e nel 2015, non ha vinto il Roland Garros, ma il gioco di Jannik sulla terra battuta è migliore di quello di Novak”.

Il Roland Garros inizierà a Parigi il prossimo 24 maggio, per poi concludersi il 7 giugno con la finale del singolare maschile, nel frattempo Jannik Sinner è impegnato agli Internazionali d’Italia a Roma.