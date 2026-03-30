Attraverso le Fiandre 2026: orari, programma, dove vedere la gara in tv e streaming

La settimana destinata a concludersi con il Giro delle Fiandre, seconda Classica Monumento della stagione, si apre con un gustoso aperitivo di quanto potrà accadere domenica 5 Aprile. Si corre mercoledì 1 Aprile Attraverso le Fiandre. La corsa in linea, giunta all’ottantesima edizione, prende il via da Roeselare e si conclude a Waregem dopo aver percorso 184,5 km.

Le squadre partecipanti, al via le 18 formazioni del circuito WorldTour, si fronteggiano per decidere chi succederà nell’albo d’oro a Neilson Powless. Lo scorso anno il corridore statunitense della EF, con un autentico colpo di mano, ha beffato nel finale il trio Van Aert, Benoot e Jorgenson del Team Visma.

Una gara aperta ad ogni tipo di soluzione sembra però prediligere i velocisti capaci di disimpegnarsi anche in salita come profilo su cui puntare in ottica vittoria finale. I candidati più autorevoli per il successo sembrano essere il danese Mads Pedersen, autore di un ottimo rientro alla Milano Sanremo e assente ieri per un malanno di stagione, e il belga Wout van Aert.

Nel novero della categoria dei velocisti rientra la quasi totalità del meglio del panorama internazionale con il belga Arnaud De Lie della Lotto Intermarché, il francese Paul Magnier della Soudal Quick-Step, il belga Jasper Philpsen della Alpecin Premier-Tech e Jonathan Milan della Lidl-Trek.

Come seguire Attraverso le Fiandre? La corsa non sarà trasmessa in diretta tv. La diretta streaming della gara sarà garantita da Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento.

PROGRAMMA ATTRAVERSO LE FIANDRE 2026

Sabato 21 marzo Attraverso le Fiandre Roeselare-Waregem (184,5 chilometri)

Orario di partenza: 11:55

Orario di arrivo stimato: 16.05 circa

DOVE VEDERE ATTRAVERSO LE FIANDRE 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max e DAZN

Diretta live testuale: OA Sport