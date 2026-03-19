Joel Retornaz mette le cose in chiaro: “Non mi sono ritirato”

L’Italia si presenterà con una formazione sperimentale al via dei Campionati Mondiali maschili 2026 di curling, che si terranno a Ogden (Stati Uniti d’America) dal 27 marzo al 4 aprile. Lo skip del team azzurro sarà infatti Stefano Spiller, reduce da due titoli iridati juniores consecutivi, che prenderà dunque il posto di Joel Retornaz al fianco dei vari Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Alberto Pimpini e Mattia Giovanella.

Retornaz, storico skip della Nazionale italiana, ha scelto di rinunciare al Mondiale post-olimpico ma non è intenzionato a lasciare il curling agonistico come si evince dalla storia Instagram pubblicata ieri: “Contrariamente ad alcune informazioni errate che stanno circolando, desidero chiarire che non ho mai annunciato il mio ritiro dal curling competitivo. Ho semplicemente informato la Federazione Italiana che quest’anno non parteciperò ai Campionato del Mondo“.

Il 42enne nativo di Ginevra prenderà parte alla prima tappa della neonata Rock League a Toronto (dal 6 aprile) con la maglia dell’Alpine Curling Club: “In questo momento, il mio unico obiettivo e la mia priorità è l’Alpine Curling Club, mentre ci prepariamo a competere nella Rock League a Toronto il prossimo aprile. Grazie per la comprensione e per il continuo supporto“, spiega Retornaz sui social.

Vedremo a questo punto quale sarà il rendimento dell’Italia sul ghiaccio dello Utah sotto la guida di Spiller, in attesa di capire come potrà evolvere la squadra azzurra in vista del prossimo ciclo olimpico verso il 2030.