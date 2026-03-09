Errani/Paolini-Xu/Yang oggi, ATP Indian Wells 2026: orario, tv, programma, streaming

Oggi, lunedì 9 marzo, Sara Errani e Jasmine Paolini scenderanno in campo per il secondo turno del torneo di doppio femminile a Indian Wells, dove affronteranno la coppia cinese composta da Xu Yifan e Yang Zhaoxuan. Si tratta del primo incrocio in assoluto tra i due tandem: la coppia che uscirà vincitrice dal confronto accederà ai quarti di finale, dove troverà ad attenderla il duo formato dalla cinese Guo Hanyu e dalla francese Kristina Mladenovic.

Le campionesse olimpiche si presentano al WTA 1000 californiano con l’obiettivo di centrare il primo risultato di rilievo della stagione. Il loro 2025 non è infatti iniziato nel migliore dei modi: agli Australian Open le azzurre sono state eliminate a sorpresa al secondo turno, mentre nei tornei mediorientali si sono fermate in semifinale a Doha e agli ottavi di finale a Dubai. All’esordio nel deserto californiano hanno comunque offerto una prova convincente, superando in due set la coppia formata dalla rumena Jaqueline Cristian e dalla danese Clara Tauson. Per proseguire il cammino, però, Errani e Paolini dovranno alzare ulteriormente il livello e ritrovare la brillantezza dei giorni migliori, anche perché sia le avversarie odierne sia quelle di un eventuale quarto di finale rappresentano coppie molto rodate.

Xu Yifan e Yang Zhaoxuan hanno ottenuto i risultati più significativi ottenuti al Roland Garros 2023 (ottavi di finale) e Dubai (semifinale) nel 2025. Nello stesso anno hanno raggiunto il penultimo atto anche nei tornei di Bad Homburg, Cleveland e Seoul. A inizio stagione si sono spinte fino alla finale del WTA di Adelaide, dove si sono arrese in due set proprio alla coppia Guo/Mladenovic. Nel primo turno a Indian Wells hanno invece dominato il confronto con Belinda Bencic e Sorana Cirstea, concedendo alle avversarie appena tre game.

La partita tra Errani/Paolini e Yu/Yang andrà in scena quest'oggi e sarà il 4° match previsto sul campo-5, inizio programma dalle 19:00 italiane. La sfida, valida per il secondo turno del WTA1000 di Indian Wells 2026 di doppio

ERRANI/PAOLINI-YU/YANG WTA INDIAN WELLS 2026 OGGI

Lunedì 9 marzo (orari italiani)

Stadium 5 – ore 19:00

Sara Errani ITA / Jasmine Paolini ITA vs Yifan Xu CHN / Zhaoxuan Yang CHN

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-XU/YANG WTA INDIAN WELLS 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Arena (204); SuperTennis HD

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennix

Diretta testuale: OA Sport