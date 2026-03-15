Jannik Sinner sulle orme di Federer e Djokovic: a Indian Wells può diventare il terzo della storia per un record di prestigio

Jannik Sinner continua a scrivere capitoli nuovi nella storia del tennis italiano e lo fa entrando in una dimensione che finora è stata abitata solo dai giganti dell’era moderna. La finale raggiunta nel Masters1000 di Indian Wells non è soltanto un traguardo simbolico: è la conferma che il numero 2 del mondo si muove ormai lungo una traiettoria che richiama da vicino quelle di Novak Djokovic e Roger Federer.

Per la prima volta un italiano approda alla finale del singolare maschile nel 1000 californiano, uno dei tornei più prestigiosi del circuito. Con questo risultato Sinner aggiunge un altro tassello alla propria mappa competitiva: può ora vantare almeno una finale in tutti gli Slam e in tutti i Masters 1000 disputati sul cemento. In totale ha già raggiunto l’ultimo atto in sette dei nove tornei di questa categoria, con le sole eccezioni di Montecarlo e Madrid.

Il percorso verso la finale è arrivato al termine di una semifinale dominata contro Alexander Zverev, che ha consegnato all’azzurro la decima vittoria consecutiva nei Masters1000, tutte ottenute in due set. Un dato che racconta più di molti commenti il livello di continuità espresso da Sinner negli ultimi mesi. Oggi disputerà la decima finale in carriera nei 1000, la trentaquattresima complessiva nel circuito ATP, cui va aggiunto il titolo conquistato alle Next Gen ATP Finals nel 2019.

Con una vittoria, Sinner diventerebbe il primo italiano a raggiungere le 100 partite vinte nei Masters 1000 e il terzo giocatore capace di conquistare tutti i tornei di questa categoria disputati sul duro. Entrerebbe così in un club estremamente ristretto, sulle orme di Djokovic e Federer.

Il paragone non è casuale. Il campione serbo detiene il primato assoluto per titoli e finali nei Masters 1000 ed è l’unico tennista ad aver vinto almeno una volta tutti gli appuntamenti attualmente presenti nel calendario. Federer, dal canto suo, è stato insieme a Nole l’unico a imporsi in tutti i tornei sul cemento di questa categoria, istituita dall’ATP nel 1990 e diventata nel tempo uno dei pilastri del circuito. Sinner, con la sua crescita metodica e la sua impressionante efficienza sul duro, sembra avvicinarsi progressivamente a quel modello di completezza.