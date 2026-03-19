Jannik Sinner spicca nella classifica della qualità dei colpi dell’ATP: l’azzurro meglio di Alcaraz

Dopo i primi due mesi e mezzo della stagione 2026, le rilevazioni di Tennis Insights — sviluppate in collaborazione con TennisViz — offrono una fotografia nitida e sempre più sofisticata delle dinamiche tecniche sull’ATP Tour. L’analisi dei quattro colpi fondamentali (diritto, rovescio, servizio e risposta) non solo conferma le impressioni visive raccolte torneo dopo torneo, ma restituisce anche un dato chiave: la completezza, oggi, ha un nome preciso, ed è quello di Jannik Sinner.

Il confronto diretto con Carlos Alcaraz, ormai riferimento costante per misurare l’élite del circuito, evidenzia differenze sottili ma significative. Lo spagnolo resta il punto più alto per qualità del diritto, con un rating di 8,99, davanti allo stesso Sinner (8,73) e a Lorenzo Musetti (8,71). Un dato che conferma l’esplosività e la capacità offensiva di Alcaraz, soprattutto nelle situazioni di comando dello scambio.

Ma è spostando l’attenzione sugli altri fondamentali che emerge con forza il profilo dell’azzurro. Sul rovescio, infatti, Sinner domina la graduatoria con un eloquente 8,91, staccando proprio Alcaraz (8,67) e lasciando dietro specialisti del calibro di Alexander Zverev e Daniil Medvedev. Un primato che certifica non solo la solidità del colpo, ma anche la sua incisività nelle fasi chiave dello scambio.

Ancora più sottile, ma simbolicamente rilevante, è il margine in risposta: 8,30 per Sinner contro l’8,29 di Alcaraz. Una differenza minima nei numeri, ma che riflette una tendenza precisa — la crescente capacità dell’italiano di incidere fin dal primo colpo dopo il servizio avversario, trasformando la fase difensiva in opportunità offensiva.

Sul servizio il dominio è invece affidato ai grandi battitori, con Reilly Opelka in testa (9,51), seguito da Taylor Fritz e dal francese Giovanni Mpetshi Perricard. In questo contesto, l’ottavo posto di Sinner (8,72), appena alle spalle di Ben Shelton, assume un valore particolare: non un fondamentale dominante, ma ormai sufficientemente solido da non rappresentare più un punto debole.

Il dato più significativo, tuttavia, è un altro: Sinner è l’unico giocatore presente nella top-10 di tutte e quattro le categorie. Un elemento che lo distingue da Carlitos, assente tra i primi dieci alla battuta, e che rafforza l’idea di un giocatore sempre più consistente, capace di mantenere standard elevati in ogni fase del gioco.

Numeri, tendenze e precedenti: il campo, come sempre, sarà il giudice definitivo. Ma una certezza, al momento, sembra emergere con chiarezza — nella sfida generazionale con Alcaraz, Sinner non è soltanto competitivo: è, dati alla mano, un giocatore completo.

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