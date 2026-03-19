Jannik Sinner avvicina Carlos Alcaraz nella ATP Race: la nuova classifica e come può cambiare a Miami

Jannik Sinner occupa il secondo posto nella ATP Race, la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti durante la stagione in corsa. Il fuoriclasse altoatesino ha conquistato 1.900 punti nei tre tornei già conclusi a cui ha preso parte: 1.000 per il trionfo al Masters 1000 di Indian Wells, 800 per la semifinale agli Australian Open (sconfitta contro il serbo Novak Djokovic) e 100 per i quarti di finale all’ATP 500 di Doha (ko contro il ceco Jakub Mensik). A questi si aggiungono i 10 già certi per il secondo turno del Masters 1000 di Miami, dove esordirà nella giornata di sabato, per un totale di 1.910 punti all’attivo.

Il numero 2 del mondo si trova alle spalle dello spagnolo Carlos Alcaraz, proprio come accade nel ranking ATP: il 22enne iberico primeggia con 2.910 punti, frutto dei 2.000 punti meritati per l’apoteosi sul cemento di Melbourne, 500 per il trionfo all’ATP 500 di Doha e 400 per la semifinale a Indian Wells, oltre che dei 10 già garantiti per l’imminente partecipazione. Jannik Sinner potrà soltanto avvicinarsi, ma non superare Alcaraz dopo Miami: l’azzurro può issarsi a massimo 2.900 punti, dunque resterebbe alle spalle del grande rivale in vista degli appuntamenti sulla terra rossa.

Più distaccati il russo Daniil Medvedev (1.660), il serbo Novak Djokovic (1.400), il tedesco Alexander Zverev (1.300), l’australiano Alex de Minaur (1.045) e lo statunitense Ben Shelton (1.010), poi bisogna scendere sotto quota mille punti per trovare il canadese Felix Auger-Aliassime (925), il ceco Jakub Mensik (855) e il kazako Alexander Bublik (760).

ATP RACE (al 19 marzo, top-10)

1. Carlos Alcaraz (Spagna) 2.910

2. Jannik Sinner (Italia) 1.910

3. Daniil Medvedev (Russia) 1.660

4. Novak Djokovic (Serbia) 1.400

5. Alexander Zverev (Germania) 1.300

6. Alex de Minaur (Australia) 1.045

7. Ben Shelton (USA) 1.010

8. Felix Auger-Aliassime (Canada) 925

9. Jakub Mensik (Cechia) 855

10. Alexander Bublik (Kazakhstan) 760