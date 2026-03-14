Juan Carlos Ferrero: “Possono arrivare sorprese da qui a fine anno”. Il mistero dell’ex coach di Alcaraz

Juan Carlos Ferrero, effetto sorpresa? Potrebbe anche essere: a dirlo è lo stesso ex numero 1 del mondo e vincitore del Roland Garros 2003, diventato noto agli appassionati moderni per il suo ruolo di ormai ex coach di Carlos Alcaraz. Il valenciano è stato intercettato dalla versione spagnola di DAZN, e ci sono dei risvolti interessanti in relazione a quanto da lui dichiarato.

Ferrero, va detto, si trovava a una partita di calcio giovanile, un fatto che lo rigurada molto da vicino perché il figlio è appassionato di questo sport, che ha fondamentalmente preferito al tennis. Ed è proprio qui che parte la vera e propria bomba, che potrebbe far intuire un ritorno nel tennis in tempi non eccessivi.

Così Ferrero: “Come sapete bene, ora sono nel mondo del golf con Angel Ayora, ma possono arrivare sorprese da qui al finale di anno. Ho sfide per il futuro“. Va detto che ad oggi il valenciano collabora con Ayora non, ovviamente, dal punto di vista tecnico, ma da quello mentale: una situazione finora prolifica perché il beneficiario è alle soglie della top 100 nell’OWGR, il ranking mondiale del golf.

In buona sostanza, Ferrero lascia la porta aperta a possibili nuovi progetti, il che può solo aumentare il numero di speculazioni che potrebbero generarsi circa il suo nome nel prossimo futuro. Ricordiamo che la separazione tra lui ed Alcaraz è arrivata in off season, e ancora oggi non sono del tutto chiare le dinamiche che hanno portato all’interruzione di un sodalizio tanto storico.