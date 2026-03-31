Jannik Sinner avvicina Alcaraz nel Prize Money Ranking: la classifica dei premi, soldi guadagnati e differenze

Jannik Sinner si trova al secondo posto nel Prize Money Ranking 2026, la classifica dei premi in denaro che prende in considerazione tutti i guadagni dei tennisti derivanti dai risultati conseguiti nei vari tornei, escludendo dunque emolumenti provenienti da sponsor e altre fonti. Si tratta di cifre ufficiali e comunicate pubblicate dagli organizzatori dei vari eventi, che vengono sommate per stilare questa graduatoria, a tutti gli effetti riconosciuta dalla ATP e che desta sempre particolare attenzione.

Il fuoriclasse altoatesino ha guadagnato 3,21 milioni di dollari statunitensi (circa 2,8 milioni di euro) grazie alle vittorie nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami (1,15 milioni ciascuna), a cui si aggiungono 1,25 milioni di dollari australiani per la semifinale agli Australian Open e 77.000 euro per i quarti del torneo ATP 500 di Doha. Il tennista italiano si trova alle spalle dello spagnolo Carlos Alcaraz, che svetta con 3,7 milioni di dollari (circa 2,32 milioni di euro), grazie soprattutto al trionfo sul cemento di Melbourne.

All’orizzonte il Masters 1000 di Montecarlo, dove tra l’altro Sinner potrebbe operare il sorpasso nel ranking ATP e diventare il nuovo numero 1 del mondo. Il vincitore sulla terra rossa del Principato guadagnerà 974.370 euro, il finalista perdente si consolerà con 532.120 euro, i semifinali porteranno a casa 290.960 euro, l’approdo ai quarti assicura 158.700 euro, la qualificazione agli ottavi garantisce 84.890 euro, i due grandi rivali sono già certi di staccare 45.520 euro con la semplice partecipazione.

PRIZE MONEY RANKING 2026

1. Carlos Alcaraz (Spagna) 3,7 milioni di dollari

2. Jannik Sinner (Italia) 3,21 milioni di dollari

3. Alexander Zverev (Germania) 1,86 milioni di dollari

4. Daniil Medvedev (Russia) 1,79 milioni di dollari

5. Alex de Minaur (Australia) 1,55 milioni di dollari

6. Novak Djokovic (Serbia) 1,54 milioni di dollari

7. Ben Shelton (USA) 1,16 milioni di dollari

8. Felix Auger-Aliassime (Canada) 1,15 milioni di dollari

9. Taylor Fritz (USA) 1,11 milioni di dollari

10. Jakub Mensik (Cechia) 969.000 dollari