Jannik Sinner avvicina Alcaraz di prepotenza nella ATP Race! Può ricucire (quasi) tutto lo strappo a Miami: la classifica

Jannik Sinner ha aperto una splendida striscia di risultati postivi nel mese di marzo, trionfando al Masters 1000 di Indian Wells e spingendosi in semifinale al Masters 1000 di Miami. Una serie di affermazioni in due set che ha permesso al fuoriclasse altoatesino di lasciarsi alle spalle il ko in semifinale agli Australian Open e l’eliminazione precoce all’ATP 500 di Doha, ritrovando la forma dei giorni migliori e regalando grande spettacolo sul cemento statunitense.

Il 24enne si sta preparando per affrontare il tedesco Alexander Zverev nella semifinale in Florida, con il chiaro intento di replicare il successo ottenuto nello scontro diretto un paio di settimane fa e di meritarsi la qualificazione all’atto conclusivo, dove incrocerebbe il vincente del confronto tra il francese Arthur Fils e il ceco Jiri Lehecka. Il buon momento ha permesso all’azzurro di avvicinarsi allo spagnolo Carlos Alcaraz nella ATP Race, la graduatoria che prende in considerazione i risultati conseguiti durante la stagione in corso.

Il campione in carica di Wimbledon occupa il secondo posto con 2.300 punti e sta inseguendo il grande rivale iberico, al momento primo con 2.950 punti dopo aver perso contro lo statunitense Sebastian Korda nelle battute iniziali del torneo in corso di svolgimento a Miami. Jannik Sinner potrebbe ricucire ulteriormente lo strappo: in caso di approdo in finale si isserebbe a quota 2.550 punti e se dovesse alzare al cielo il trofeo volerebbe a 2.900 punti, ad appena 50 lunghezze dal numero 1 del mondo.

Obiettivo assolutamente alla portata del nostro portacolori, che poi potrebbe puntare al sorpasso già nel mese di aprile in occasione del Masters 1000 di Montecarlo. Sono più attardati il russo Daniil Medvedev (1.700), il tedesco Alexander Zverev (1.690), il serbo Novak Djokovic (1.400), l’australiano Alex de Minaur (1.045) e lo statunitense Ben Shelton (1.010). Di seguito la ATP Race aggiornata al 27 marzo.

ATP RACE (al 27 marzo, top-10)

1. Carlos Alcaraz (Spagna) 2.950

2. Jannik Sinner (Italia) 2.300 (2.550 con la finale a Miami, 2.900 con la vittoria a Miami)

3. Daniil Medvedev (Russia) 1.700

4. Alexander Zverev (Germania) 1.690 (1.940 con la finale a Miami, 22.90 con la vittoria a Miami)

5. Novak Djokovic (Serbia) 1.400

6. Alex de Minaur (Australia) 1.045

7. Ben Shelton (USA) 1.010

8. Arthur Fils (Francia) 980 (1.230 con la finale a Miami, 1.580 con la vittoria a Miami)

9. Felix Auger-Aliassime (Canada) 965

10. Jakub Mensik (Cechia) 895