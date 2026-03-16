Italia-Venezuela oggi in tv, World Baseball Classic 2026: orario semifinale, canali, streaming

Da Houston a Miami, dal Texas alla Florida, dai quarti alla semifinale. Da una parte l’Italia, che ha stupito tutti a questo World Baseball Classic, dall’altra il Venezuela, autore del colpo di mano più rumoroso di tutti, quello sul Giappone. In palio la finale del torneo che più di tutti mette in campo qualità a livello mondiale, dall’1:00 di notte che poco ha di sogno e molto di realtà.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-VENEZUELA DI BASEBALL DALL’1.00

Ormai da qualunque parte sembra quasi studiato il “fenomeno Italia”, con un gruppo ben coeso guidato da Francisco Cervelli, il quale ha messo in chiaro fin dall’inizio qual era l’obiettivo: vincere. All’inizio sembrava tanto, si è imparato a capire che con il giusto spirito niente è impossibile. Neppure mettere fortissima pressione ai venezuelani, che questo sport ce l’hanno sostanzialmente nel sangue. E, battendo il Giappone, si sono fra l’altro assicurati un posto alle Olimpiadi assieme alla Repubblica Dominicana, visto che il Classic dava i due posti delle Americhe.

La semifinale Italia-Venezuela al World Baseball Classic si giocherà nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 quando, in Italia, sarà l’1:00 di notte. Sarà possibile seguire il match su Rai2, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Diretta streaming su RaiPlay, SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA ITALIA-VENEZUELA WORLD BASEBALL CLASSIC 2026 OGGI

Semifinale (Miami, USA)

Martedì 17 marzo

Ore 1:00 Italia-Venezuela – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204)

PROGRAMMA WORLD BASEBALL CLASSIC 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now

Diretta testuale: OA Sport