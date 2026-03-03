Italia-Svezia oggi, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, tv, programma, streaming

La Nazionale italiana di calcio femminile debutta nelle qualificazioni ai Mondiali 2027. Oggi, martedì 3 marzo, le azzurre sfidano la Svezia nella prima giornata del Gruppo 1 della Lega A: calcio d’inizio alle ore 18.15 allo stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e disponibile anche in streaming su RaiPlay.

Si tratta di un esordio storico per la selezione femminile nell’impianto calabrese. In palio ci sono punti pesanti in un girone di altissimo livello che comprende anche Danimarca e Serbia: solo la prima classificata conquisterà il pass diretto per la Coppa del Mondo 2027 in Brasile, senza passare dagli spareggi.

La squadra guidata dal Ct Andrea Soncin affronta subito un test durissimo. La Svezia, quinta nel Ranking FIFA (Italia 13ª), parte favorita e rappresenta un banco di prova importante per misurare le ambizioni azzurre. L’ultimo successo italiano contro le scandinave risale al 2018, ma sotto la gestione Soncin sono arrivati due pareggi e due sconfitte di misura, segnali di un gap sempre più ridotto.

L’obiettivo dell’Italia è dare continuità al brillante Europeo della scorsa estate, chiuso in semifinale, e proseguire nel percorso di crescita mostrato anche nelle amichevoli di prestigio contro Giappone, Brasile e Stati Uniti a fine 2025. Il Ct ha ribadito l’importanza di affrontare ogni gara con concentrazione, senza farsi condizionare dal ranking.

