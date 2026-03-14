Italia-Porto Rico oggi in tv, World Baseball Classic 2026: orario, programma, streaming

Italia contro Porto Rico, il quarto di finale è servito. Gli azzurri di Francisco Cervelli, dalle 20:00 italiane, al World Baseball Classic 2026 oggi si danno un solo obiettivo: quello di sognare. Perché una semifinale, a vent’anni dalla fondazione dell’evento, in casa tricolore non si è ancora mai vista. Ma a questo gruppo è vietato porre limiti.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-PORTO RICO DI BASEBALL DALLE 20.00

Porto Rico esce per la prima volta nel torneo dal suo “fortino”, perché tale è quello di San Juan (in un particolare incrocio con il basket femminile, dato che vi si gioca il Premondiale con l’Italia coinvolta). Tante, tantissime le stelle MLB portoricane della squadra guidata dal manager Yadier Molina e che ha chiuso al secondo posto, alle spalle del Canada, il suo raggruppamento. Due i precedenti, entrambi vinti dai portoricani, a livello di Classic. Questo, però, è diverso. Per tutti. E specialmente per gli azzurri.

Il quarto di finale tra Italia e Porto Rico del World Baseball Classic si terrà oggi a partire dalle ore 20:00. Sarà possibile vederla in diretta tv su RaiSport e Sky Sport Max (206) nonché ind iretta streaming su RaiPlay, SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-MESSICO WORLD BASEBALL CLASSIC 2026 OGGI

Quarti di finale (Houston, USA)

Sabato 14 marzo

Ore 20:00 Italia-Porto Rico – Diretta tv su RaiSport e Sky Sport Max (canale 206)

PROGRAMMA WORLD BASEBALL CLASSIC 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport, Sky Sport Max (canale 206)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now

Diretta testuale: OA Sport