IndyCar, Helio Castroneves confermato per una nuova 500 Miglia di Indianapolis

Helio Castroneves parteciperà alla 500 Miglia di Indianapolis 2026, nuovamente con una monoposto schierata da Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian. Il brasiliano insegue il quinto successo nel catino di Speedway, obiettivo mai raggiunto da nessuno.

Il sudafricano condivide infatti quattro successi nella prova più importante della NTT IndyCar Series insieme a A.J. Foyt, Al Unser e Rick Mears. Il 50enne, pronto per celebrare il 51mo compleanno prima della 110ma edizione della Indy500, ha primeggiato un successo con Shank Racing (2021) e tre con Team Penske (2001, 2002, 2009).

Il nativo di San Paolo vanta in carriera anche quattro pole a Indianapolis nel 2003, 2007, 2009 e 2010. Sarà la 26ma presenza di Castroneves nell’impianto che sorge nello Stato dell’Indiana, solamente Aj Foyt (35), Mario Andretti (29) e Al Unser (27) vantano più partecipazioni.

Il ‘The Greatest Spectacle in Racing’ si svolgerà come da tradizione nell’ultimo fine settimana di maggio, precisamente domenica 24. Come sempre la competizione verrà preceduta dalle qualifiche (domenica 17) e dalla corsa organizzata nel road course di Indianapolis (sabato 9).