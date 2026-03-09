IndyCar, presentato il tracciato della ‘Freedom 250’ di Washington DC

La NTT IndyCar Series ha presentato il percorso che i protagonisti affronteranno domenica 23 agosto in occasione della storica ‘Freedom 250‘, appuntamento aggiunto qualche settimana fa in calendario per celebrare il 250° anniversario della firma della Dichiarazione d’Indipendenza Americana.

Il circuito si snoderà all’intero di Washington DC e darà luogo alla prima competizione automoblistica della storia presso la Capitale degli USA. Ricordiamo che l’evento è stato ufficializzato grazie ad un decreto esecutivo firmato dal Presidente Donald Trump.

Il percorso avrà una metratura di 1.7 miglia e si snoderà attorno al National Mall. Le auto passeranno sulla Pennsylvania Avenue ed accanto ad alcuni monumenti storici come il Monumento a Washington, il Campidoglio, il Smithsonian National Air and Space Museum, la National Gallery of Art ed i National Archives.

Il Segretario ai Trasporti degli Stati Uniti Sean P. Duffy ha affermato in una nota: “La Freedom 250 Grand Prix metterà in mostra l’ingegno americano nell’ingegneria e nella tecnologia sullo sfondo della nostra storica capitale. Il design di questo circuito unico e competitivo offrirà un’esperienza esaltante e sicura che milioni di americani potranno godersi”.

Ricordiamo che l’appuntamento sarà valito a tutti gli effetti per il titolo della NTT IndyCar Series e sarà ad accesso gratuito per tutti coloro che vorranno recarsi in loco.