Senza mai dare l’impressione di poter perdere, le prime di teste di serie della parte alta del tabellone di Indian Wells impiegano più del previsto ad avanzare agli ottavi: Alcaraz domani sfida Ruud e Djokovic invece incrocia Draper.

Oggi tornano in campo Paolini e Sinner, opposto nella notte italiana nell’attesa sfida con Fonseca.

In campo femminile escono Andreeva e Keys. Fuori anche Fritz e Bublik

Analisi, commenti e tutte le ultime notizie dal mondo del tennis internazionale nella nuova puntata di TennisMania su OA Sport.

📺 Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco vi aspettano alle 9:30 per la diretta.

Iscriviti al canale per non perdere tutte le analisi su ATP, WTA, Jannik Sinner e il grande tennis mondiale.

#Sinner #Tennis #ATP #TennisMania #Djojovic #Alcaraz #Fonseca #Paolini #OASport

