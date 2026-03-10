Senza mai dare l’impressione di poter perdere, le prime di teste di serie della parte alta del tabellone di Indian Wells impiegano più del previsto ad avanzare agli ottavi: Alcaraz domani sfida Ruud e Djokovic invece incrocia Draper.
Oggi tornano in campo Paolini e Sinner, opposto nella notte italiana nell’attesa sfida con Fonseca.
In campo femminile escono Andreeva e Keys. Fuori anche Fritz e Bublik
Analisi, commenti e tutte le ultime notizie dal mondo del tennis internazionale nella nuova puntata di TennisMania su OA Sport.
