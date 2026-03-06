Altri video
Solo uno degli azzurri supera il primo turno: Matteo Berrettini, che ora affronterà Zverev aprendo il programma del campo centrale alle ore 20.
Grande giornata di tennis con tanti italiani protagonisti: scendono in campo anche Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini.
Analizziamo il programma della giornata, i match più importanti e le prospettive degli azzurri nel circuito ATP e WTA.
🔴 Vi aspettiamo in diretta alle ore 8:30 per una nuova puntata di TennisMania sul canale YouTube di OA Sport.
👍 Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere tutte le dirette e gli approfondimenti sul tennis.
#tennis #sinner #berrettini #musetti #cobolli #paolini #zverev #atp #wta #tennismania #oasport
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI