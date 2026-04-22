C’è chi corre per sfidare il cronometro e chi corre per sentire il respiro della montagna. Alberto Vender fa entrambe le cose con una naturalezza disarmante. Nella puntata di oggi di Run2u, abbiamo il piacere di ospitare un talento puro: dai successi con la maglia azzurra alle vittorie nelle classiche come la Dolomites Saslong e La Ciaspolada. Non è solo questione di gambe, è questione di testa e di un legame profondo con il territorio. Alberto ci racconta cosa significa ‘sentire’ il sentiero e come si sta evolvendo la sua carriera verso le grandi sfide internazionali. Mettetevi comodi, si corre forte!

Benvenuti alla puntata N. 15 del 2026 di Run2u!

In questo episodio dedicato al grande trail running e alla corsa in montagna, ospitiamo un orgoglio dell’atletica italiana: Alberto Vender. Classe 1996, portacolori dell’Atletica Valchiese e punta di diamante del Team New Balance, Alberto è la sintesi perfetta tra velocità e resistenza.

In questa intervista esclusiva approfondiamo:

• Il debutto e la Maglia Azzurra: I ricordi dell’esordio agli Europei di Gap e l’emozione di rappresentare l’Italia.

• Vittorie Recenti: Il trionfo al Dolomiti Beer Trail 2026 e la difesa del titolo alla Dolomites Saslong Half Marathon.

• Filosofia di Corsa: Perché per Alberto non esiste conflitto tra Skyrunning, Trail e Corsa in Montagna.

• La Ciaspolada: Il segreto del suo secondo sigillo nella classica della Val di Non.

• Obiettivi Futuri: La preparazione per Sierre-Zinal e le ambizioni per la stagione 2026.

Alberto ci porta dietro le quinte dei suoi allenamenti, raccontando il legame con il compagno di squadra Marco Filosi e la dedizione necessaria per eccellere in un panorama internazionale sempre più competitivo.

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