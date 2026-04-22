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Nuovo episodio di Ginnasticomania con un ospite speciale: Salvatore Maresca, uno dei protagonisti assoluti della ginnastica artistica italiana agli anelli!
Soprannominato “THOR”, Maresca è un atleta dal palmarès straordinario:
🥉 Bronzo ai Mondiali 2021
🥉 Bronzo agli Europei di Basilea 2021
🥇 Oro in Coppa del Mondo a Baku 2022
🥇 Oro in World Cup a Parigi 2023
🎤 In questa intervista esclusiva, realizzata da Chiara Sani durante il Campionato di Serie A, Maresca racconta:
il suo attuale stato di forma 💪
i nuovi obiettivi stagionali 🎯
il percorso verso le prossime grandi competizioni 🌍
Non solo risultati: emerge anche il lato umano di un campione genuino, carismatico e motivante, capace di trasmettere energia e determinazione a chiunque lo ascolti.
👉 Un contenuto imperdibile per tutti gli appassionati di ginnastica artistica, sport olimpici e storie di campioni!
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