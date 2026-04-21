Una vittoria costruita giorno dopo giorno, un gruppo cresciuto insieme e un ruolo spesso invisibile… ma decisivo.

Chiara De Bortoli è una delle protagoniste della stagione della Megabox Vallefoglia, culminata con la conquista della Challenge Cup 🏆🔥

In questa intervista racconta cosa significa vincere davvero, perché il momento più bello non è solo alzare un trofeo ma condividerlo con la squadra, e cosa vuol dire essere libero oggi nel volley moderno.

Spazio anche al percorso personale, alle scelte di carriera e agli obiettivi ancora da raggiungere in una stagione che non è finita.

🎯 Un viaggio tra tecnica, mentalità e valore del gruppo.

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