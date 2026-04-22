Nuovo appuntamento con Bike Today, il format dedicato al grande ciclismo! 🚴‍♀️

Ospite della puntata è Marco Velo, ex corridore e attuale commissario tecnico della Nazionale italiana femminile di ciclismo, che analizza presente e futuro del movimento azzurro.

Dopo la delusione dei Mondiali di Kigali (Rwanda), l’obiettivo è chiaro: riscatto nel 2026. Al centro del progetto resta Elisa Longo Borghini, leader della squadra e tra le principali candidate alla conquista della maglia iridata.

Non solo Mondiali: riflettori anche sugli Europei, con Velo chiamato a individuare le migliori atlete per rappresentare l’Italia. Tra i nomi più attesi:

👉 Elisa Balsamo, campionessa di riferimento

👉 Vittoria Guazzini, protagonista anche a cronometro

👉 Le giovani promesse Eleonora Ciabocco e Federica Venturelli

👉 Silvia Persico ed Eleonora Gasparrini, brillanti nella stagione primaverile

🎙️ Un’analisi completa tra strategie, convocazioni e obiettivi del ciclismo femminile italiano.

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