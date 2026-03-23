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La sconfitta di Carlos Alcaraz contro Sebastian Korda non è una sorpresa totale, ma a far discutere sono le dichiarazioni, nelle ultime settimane, dello spagnolo in conferenza stampa 🎤
Escono Matteo Berrettini e Jasmine Paolini ❌
Oggi riflettori puntati su Jannik Sinner 🔥
👉 Analisi, commenti e aggiornamenti in diretta a TennisMania
📺 Ore 9:30 sul canale YouTube OA Sport
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