Hockey su pista, al via la Coppa Delle Nazioni! L’Italia vuole stupire, il calendario delle partite

Il mese di aprile si aprirà con un evento importante per l’hockey su pista. Aggiungi articoloDa mercoledì 1 a domenica 5 si svolgerà infatti la Settantesima edizione della Coppa Della Nazioni, in scena presso la Salle Omnisports du Pierrer in Clarens di Montreux, in Svizzera.

Come sempre, si sfideranno in terra elvetica le migliori formazioni del Mondo, tra cui anche Portogallo (che detiene il record di vittorie), la Spagna, l’Argentina e, ovviamente, l’Italia. I nostri ragazzi, esattamente come già successo due anni fa, sono stati inseriti insieme all’ostica formazione albiceleste, all’Angola e appunto Montreaux. L’esordio avverrà mercoledì 1 proprio contro la squadra africana, mentre il giorno successivo ci sarà il match contro i padroni di casa, preludio della grande sfida contro l’Argentina, pianificata per il 3 aprile.

Le semifinali saranno riservate alle prime due squadre classificate per girone (l’altro sarà composto da Portogallo, Francia, Spagna e Svizzera) e si giocheranno sabato 4 aprile alle 19:00 ed alle 21:30. La Finale, ovviamente, è pianificata per il giorno di Pasqua.

Riportiamo di seguito il calendario con le partite dell’Italia. Ricordiamo che tutti gli incontri della formazione tricolore saranno trasmessi su FISR TV, mentre le altre saranno disponibili su World Skate TV:

PROGRAMMA 70° COUPE DES NATIONS – MONTREUX (SVIZZERA)

Qualificazione – 1a Giornata – Mercoledì 1 Aprile 2026

h 15:00 – Gr.A – Angola x ITALIA

h 17:00 – Gr.A – Argentina x Montreux HC

h 19:00 – Gr.B – Svizzera x Portogallo

h 21:00 – Gr.B – Francia x Spagna

Qualificazione – 2a Giornata – Giovedì 2 Aprile 2026

h 15:00 – Gr.A – Argentina x Angola

h 17:00 – Gr.B – Svizzera x Spagna

h 19:00 – Gr.A – Italia x Montreux HC

h 21:00 – Gr.B – Portogallo x Francia

Qualificazione – 3a Giornata – Venerdì 3 Aprile 2026

h 15:00 – Gr.B – Francia x Svizzera

h 17:00 – Gr.A – Montreux HC x Angola

h 19:00 – Gr.A – Italia x Argentina

h 21:00 – Gr.B – Spagna x Portogallo

Semifinali – Sabato 4 Aprile 2026

h 14:00 – Class.5/8 posto #1- 3° Gr.B x 4° Gr.A

h 16:30 – Class.5/8 posto #2 – 3° Gr.A x 4° Gr.B

h 19:00 – Semifinale #1 – 1° Gr.B x 2° Gr.A

h 21:30 – Semifinale #2 – 2° Gr.B x 1° Gr.A

Finali – Domenica 5 Aprile 2026

h 14:00 – Finale 7°-8° posto – Perdente Class.5/8 posto #1 x Perdente Class.5/8 posto #2

h 16:30 – Finale 5°-6° posto – Vincente Class.5/8 posto #1 x Vincente Class.5/8 posto #2

h 19:00 – Finale 3°-4° posto – Perdente Semifinale #1 x Perdente Semifinale #2

h 21:30 – Finale 1°-2° posto – Vincente Semifinale #1 x Vincente Semifinale #2