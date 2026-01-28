Hockey Pista
Hockey pista: definiti gli accoppiamenti per le semifinali di Coppa Italia. Trissino e Viareggio in corsa
Si delinea il quadro delle semifinali valide per la Coppa Italia 2025-2026 di hockey su pista. A proseguire il rispettivo cammino verso il trofeo saranno infatti Trissino, Valdagno, Bassano e Viareggio.
La scorsa settimana la Why Sport ha battuto nel match a scontro diretto secco Lodi, regolandola per 7-3. La CGC, sempre sette giorni fa, si è invece imposta invece senza patema alcuno su Grosseto, battendola per 5-1.
Nella serata odierna Trissino ha poi letteralmente passeggiato su Follonica, dettando legge con un poderoso 11-2. Più combattuta invece il vìs-a-vìs tra Bassano e Monza, terminato con il successo dei veneti per 6-4.
Il prossimo 7 febbraio Trissino sfiderà Valdagno, mentre Bassano se la vedrà con Viareggio. L’orario delle due partite sarà comunicato solo successivamente.