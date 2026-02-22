Hockey Pista
Hockey pista: Trissino chiude la 20esima giornata di A1 con un largo successo
La 20esima giornata della stagione regolare della Serie A1 2025-2026 di hockey pista ha mandato in archivio il suo posticipo domenicale.
Il Trissino ha steso con lo score di 9-1 il Giovinazzo trovando 3 punti importanti per tenere il passo, in classifica, del Bassano.
Di seguito i tabellini, i risultati e la classifica aggiornata del massimo campionato hockeystico d’Italia. Il campionato tornerà di scena con il 21esimo turno nel prossimo fine settimana.
INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA – BLUE FACTOR CASTIGLIONE = 8-3 (3-1, 5-2)
Innocenti Costruzioni Follonica: Mugnaini, Banini D (C), Pagnini F, Vega, Banini F – Fantozzi, Brcali C, Pascual, Maggi A, Rubega – All. Silva S
Blue Factor Castiglione: Saitta (C), Maldini, Escobar, Esquibel, Lasorsa – Montauti F, Bracali D, Guarguaglini, Bracali T, Irace – All. Bracali M
Marcatori: 1° Tempo: 1’47” Banini F (FOL), 11’03” Esobar (sup.num) (CAS), 13’48” Bracali (FOL), 17’48” Banini F (FOL) – 2° tempo: 2’40” Lasorsa (rig) (CAS), 8’15” Banini D (sup.num) (FOL), 9’08” Banini D (FOL), 9’17” Vega (sup.num) (FOL), 12’00” Banini F (FOL), 13’55” Escobar (CAS), 21’06” Banini D (FOL)
Espulsioni: 1° tempo: 9’05” Vega (2′) (FOL), 14’32” Maldini (2′) (CAS) – 2° tempo: 8’15” Esquibel (2′) (CAS), 18’46” Fantozzi (2′) (FOL) e Esquibel (2′) (CAS) e Pascual (2′) (FOL)
Arbitri: Joseph Silecchia di Giovinazzo (BA) e Francesco Stallone di Giovinazzo (BA)
Sabato 21 Febbraio 2026 – ore 20:45 – PalaCastellotti di Lodi
BCC CENTROPADANA LODI – WHY SPORT VALDAGNO = 9-5 (6-1, 3-4)
BCC Centropadana Lodi: Barozzi, Antonioni, Compagno, Borgo, Faccin – Giovannetti, Borregan, Nadini, Zanelli, Porchera – All. Bresciani
Why Sport Valdagno: Vieira, Seixas, Sanches, Crocco N, Honorio – Diquigiovanni, Crocco F, Piccoli Giu, Tomba, Vallortigara F – All. Mascarenhas
Marcatori: 1° tempo: 4’36” Faccin (sup.num) (LOD), 5’13” Borgo (sup.num) (LOD), 6’44” Giovannetti (inf.num) (LOD), 7’36” Borgo (LOD), 12’00” Compagno (rig) (LOD), 21’04” Borgo (LOD), 22’43” Honorio (VAL) – 2° tempo: 2’53” Compagno (LOD), 8’59” Diquigiovanni (VAL), 11’35” Diquigiovanni (sup.num) (VAL), 15’04” Borgo (LOD), 19’13” Antonioni (LOD), 20’18” Seixas (VAL)
Espulsioni: 1° tempo: 3’37” Crocco N (2′) (VAL), 5’23” Compagno (2′) (LOD) – 2° tempo: 6’27” Borgo (2′) (LOD), 7’16” Honorio (2′) (VAL), 11’25” Faccin (2′) (LOD)
Arbitri: Filippo Fronte di Novara e Luca Molli di Viareggio (LU)
Sabato 21 Febbraio 2026 – ore 20:45 – PalaForte di Forte dei Marmi (LU)
H.C. FORTE DEI MARMI – UBROKER BASSANO = 0-4 (0-1, 0-3)
Forte dei Marmi: Gnata (C), Ballestero D, Duhalde, Bozzetto, Lopez T – Giovannetti T, Cacciaguerra, Giovannetti L, Ballestero G, Ciupi – All. Crudeli
Ubroker Bassano: Grimalt, Montigel, Ipinazar F, Pozzato, Giuliani – Riba, Scuccato (C), Posito, Cardella, Verona M – All. Bertolucci A
Marcatori: 1° tempo: 12’00” Riba (BAS) – 2° tempo: 6’13” Posito (BAS), 11’26” Riba (BAS), 17’20” Ipinazar F (BAS)
Espulsioni: 1° tempo: 0’39” Giuliani (2′) (BAS) – 2° tempo: 20’22” Giovannelli T (2′) (FDM)
Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR) e Vincenzo Marinelli di Giovinazzo (BA)
Sabato 21 Febbraio 2026 – ore 20:45 – PalaFerrarin di Breganze (VI)
HOCKEY BREGANZE – TEAMSERVICECAR MONZA = 0-5 (0-5, 0-0)
Breganze: Tagliapietra Giu, Agostini P (C), Puccinelli, Tagliapietra Ant, Cairo – Tagliapietra Gio, Costenaro, Agostini N, Volpe J, Isoscelli – All. Perea
Teamservicecar Monza: Velazquez, Galimberti (C), Colamaria, Bielsa, Marzonetto – Olmos, Zucchetti, Pesavento, Gariboldi, Borgonovo – All. Jaquierz
Marcatori: 1° tempo: 9’50” Zucchetti (MNZ), 14’19” Olmos (MNZ), 15’14” Olmoz (MNZ), 19’21” Bielsa (MNZ), 24’20” Marzonetto (MNZ)
Espulsioni: 2° tempo: 9’57” Colamaria (2′) (MNZ), 18’37” Costenaro (2′) (BRE) e Zucchetti (2′) (MNZ)
Arbitri: Ulderico Barbarisi di Salerno e Carlo Iuorio di Salerno
Sabato 21 Febbraio 2026 – ore 20:45 – Palasport Stefano Dal Lago di Novara
TR AZZURRA NOVARA – C.P. GROSSETO 1951 = 4-4 (2-0, 2-4)
TR Azzurra Novara: Fongaro, Maniero (C), lluzzi, Gavioli G, Torres R – Moyano, Dinis, Brusa, De Palo, Pigato – All. Tataranni
Grosseto: Granados, Barbieri N, Barragan, Saavedra (C), Sillero – Vargas, Paghi, Schiavo, Giabbani, Peruzzi – All. Mariotti M
Marcatori: 1° tempo: 13’46” Gavioli G (NOV), 23’46” Illuzzi (rig) (NOV) – 2° tempo: 8’07” Torres inf.num) (NOV), 8’57” Barragan (sup.num) (GRO), 9’03” Baarragan (sup.num) (GRO), 9’32” Saavedra (sup.num) (GRO), 17’31” Moyano (Tir.dir) (NOV), 19’19” Vargas (tir.dir) (GRO)
Espulsioni: 1° tempo: 23’46” Paghi (2′) (GRO), 24’48” Illuzzi (2′) (NOV) – 2° tempo: 1’49” Barragna (2′) (GRO), 7’59” Moyano (2′) (NOV)
Arbitri: Marco Rondina di Vercelli e Davide Marcolin di Lusiana (VI)
Sabato 21 Febbraio 2026 – ore 20:45 – PalaHockey Giuliano Tori di Sarzana (SP)
HOCKEY SARZANA – C.G.C. VIAREGGIO = 2-5 (0-3, 2-2)
Sarzana: Corona, Borsi (C), Rubio, Munne, De Rinaldis – Tabacalli, Manrique, Angeletti, Lavagetti, Grossi – All. Festa
CGC Viareggio: Gomez, D’Anna (C), Cinquini E, Torner, Ambrosio – Rosi, Muglia, Lombardi, Poletti Fra, Poletti Fil – All. De Gerone
Marcatori: 1° tempo: 3’36” CInquini (CGC), 4’27” D’Anna (CGC), 16’24” Ambrosio (CGC) – 2° tempo: 12’30” De Rinaldis (SAR), 21’10” Lombardi (CGC), 22’31” Rubio (SAR), 23’53” Rosi (CGC)
Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Simone Brambilla di Agrate (MB)
Domenica 22 Febbraio 2026 – ore 18:00 – PalaDante di Trissino (VI)
HOCKEY TRISSINO – INDECO A.F.P. GIOVINAZZO = 9-1 (6-1, 3-0)
Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Paolo Moreso di Marostica (VI)
CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 20 – SABATO 21 E DOMENICA 22 FEBBRAIO
|21/2/26 ore 20:45
|Hockey Breganze
|H.R.C. Monza
|0-5
|21/2/26 ore 20:45
|Amatori Wasken Lodi
|H.C. Valdagno
|9-5
|21/2/26 ore 20:45
|Azzurra Novara
|C.P. Grosseto 1951
|4-4
|21/2/26 ore 20:45
|Hockey Sarzana
|C.G.C. Viareggio
|2-5
|21/2/26 ore 20:45
|Follonica Hockey 1952
|H.C. Castiglione
|8-3
|21/2/26 ore 20:45
|H.C. Forte dei Marmi
|Hockey Bassano 1954
|0-4
|22/2/26 ore 18:00
|Hockey Trissino
|A.F.P. Giovinazzo
|9-1
CLASSIFICA GENERALE
|#
|Squadra
|Punti
|Partite Giocate
|Differenza gol
|Ultime 3 gare
|1
|Ubroker H.Bassano 1954
|51
|20
|58
|V-V-V
|2
|Hockey Trissino
|50
|20
|96
|V-V-V
|3
|C.G.C. Viareggio
|47
|20
|30
|V-V-V
|4
|Amatori Wasken Lodi
|39
|20
|29
|V-S-V
|5
|Why Sport H.C. Valdagno
|38
|19
|24
|S-V-S
|6
|TeamService Car H.R.C. Monza
|36
|19
|19
|V-V-V
|7
|C.P. Grosseto 1951
|28
|20
|3
|S-S-P
|8
|Innocenti Costruzioni Follonica H.
|25
|20
|-6
|S-S-V
|9
|Hockey Sarzana
|25
|20
|-8
|S-S-S
|10
|H.C. Forte dei Marmi
|17
|20
|-22
|S-S-S
|11
|TR Azzurra Novara
|16
|20
|-18
|V-S-P
|12
|Indeco A.F.P. Giovinazzo
|14
|19
|-21
|S-S-V
|13
|Blue Factor H.C. Castiglione
|7
|20
|-76
|S-S-S
|14
|Hockey Breganze
|6
|20
|-99
|V-S-S