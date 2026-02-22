Hockey pista: Trissino chiude la 20esima giornata di A1 con un largo successo

La 20esima giornata della stagione regolare della Serie A1 2025-2026 di hockey pista ha mandato in archivio il suo posticipo domenicale.

Il Trissino ha steso con lo score di 9-1 il Giovinazzo trovando 3 punti importanti per tenere il passo, in classifica, del Bassano.

Di seguito i tabellini, i risultati e la classifica aggiornata del massimo campionato hockeystico d’Italia. Il campionato tornerà di scena con il 21esimo turno nel prossimo fine settimana.

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 20 – Programma e Designazioni Arbitrali

Sabato 21 Febbraio 2026 – ore 20:45 – Pista Antonio Armeni di Follonica (GR)Innocenti Costruzioni Follonica: Mugnaini, Banini D (C), Pagnini F, Vega, Banini F – Fantozzi, Brcali C, Pascual, Maggi A, Rubega – All. Silva SBlue Factor Castiglione: Saitta (C), Maldini, Escobar, Esquibel, Lasorsa – Montauti F, Bracali D, Guarguaglini, Bracali T, Irace – All. Bracali MMarcatori: 1° Tempo: 1’47” Banini F (FOL), 11’03” Esobar (sup.num) (CAS), 13’48” Bracali (FOL), 17’48” Banini F (FOL) – 2° tempo: 2’40” Lasorsa (rig) (CAS), 8’15” Banini D (sup.num) (FOL), 9’08” Banini D (FOL), 9’17” Vega (sup.num) (FOL), 12’00” Banini F (FOL), 13’55” Escobar (CAS), 21’06” Banini D (FOL)Espulsioni: 1° tempo: 9’05” Vega (2′) (FOL), 14’32” Maldini (2′) (CAS) – 2° tempo: 8’15” Esquibel (2′) (CAS), 18’46” Fantozzi (2′) (FOL) e Esquibel (2′) (CAS) e Pascual (2′) (FOL)Arbitri: Joseph Silecchia di Giovinazzo (BA) e Francesco Stallone di Giovinazzo (BA)

Sabato 21 Febbraio 2026 – ore 20:45 – PalaCastellotti di Lodi

BCC CENTROPADANA LODI – WHY SPORT VALDAGNO = 9-5 (6-1, 3-4)

BCC Centropadana Lodi: Barozzi, Antonioni, Compagno, Borgo, Faccin – Giovannetti, Borregan, Nadini, Zanelli, Porchera – All. Bresciani

Why Sport Valdagno: Vieira, Seixas, Sanches, Crocco N, Honorio – Diquigiovanni, Crocco F, Piccoli Giu, Tomba, Vallortigara F – All. Mascarenhas

Marcatori: 1° tempo: 4’36” Faccin (sup.num) (LOD), 5’13” Borgo (sup.num) (LOD), 6’44” Giovannetti (inf.num) (LOD), 7’36” Borgo (LOD), 12’00” Compagno (rig) (LOD), 21’04” Borgo (LOD), 22’43” Honorio (VAL) – 2° tempo: 2’53” Compagno (LOD), 8’59” Diquigiovanni (VAL), 11’35” Diquigiovanni (sup.num) (VAL), 15’04” Borgo (LOD), 19’13” Antonioni (LOD), 20’18” Seixas (VAL)

Espulsioni: 1° tempo: 3’37” Crocco N (2′) (VAL), 5’23” Compagno (2′) (LOD) – 2° tempo: 6’27” Borgo (2′) (LOD), 7’16” Honorio (2′) (VAL), 11’25” Faccin (2′) (LOD)

Arbitri: Filippo Fronte di Novara e Luca Molli di Viareggio (LU)

Sabato 21 Febbraio 2026 – ore 20:45 – PalaForte di Forte dei Marmi (LU)

H.C. FORTE DEI MARMI – UBROKER BASSANO = 0-4 (0-1, 0-3)

Forte dei Marmi: Gnata (C), Ballestero D, Duhalde, Bozzetto, Lopez T – Giovannetti T, Cacciaguerra, Giovannetti L, Ballestero G, Ciupi – All. Crudeli

Ubroker Bassano: Grimalt, Montigel, Ipinazar F, Pozzato, Giuliani – Riba, Scuccato (C), Posito, Cardella, Verona M – All. Bertolucci A

Marcatori: 1° tempo: 12’00” Riba (BAS) – 2° tempo: 6’13” Posito (BAS), 11’26” Riba (BAS), 17’20” Ipinazar F (BAS)

Espulsioni: 1° tempo: 0’39” Giuliani (2′) (BAS) – 2° tempo: 20’22” Giovannelli T (2′) (FDM)

Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR) e Vincenzo Marinelli di Giovinazzo (BA)

Sabato 21 Febbraio 2026 – ore 20:45 – PalaFerrarin di Breganze (VI)

HOCKEY BREGANZE – TEAMSERVICECAR MONZA = 0-5 (0-5, 0-0)

Breganze: Tagliapietra Giu, Agostini P (C), Puccinelli, Tagliapietra Ant, Cairo – Tagliapietra Gio, Costenaro, Agostini N, Volpe J, Isoscelli – All. Perea

Teamservicecar Monza: Velazquez, Galimberti (C), Colamaria, Bielsa, Marzonetto – Olmos, Zucchetti, Pesavento, Gariboldi, Borgonovo – All. Jaquierz

Marcatori: 1° tempo: 9’50” Zucchetti (MNZ), 14’19” Olmos (MNZ), 15’14” Olmoz (MNZ), 19’21” Bielsa (MNZ), 24’20” Marzonetto (MNZ)

Espulsioni: 2° tempo: 9’57” Colamaria (2′) (MNZ), 18’37” Costenaro (2′) (BRE) e Zucchetti (2′) (MNZ)

Arbitri: Ulderico Barbarisi di Salerno e Carlo Iuorio di Salerno

Sabato 21 Febbraio 2026 – ore 20:45 – Palasport Stefano Dal Lago di Novara

TR AZZURRA NOVARA – C.P. GROSSETO 1951 = 4-4 (2-0, 2-4)

TR Azzurra Novara: Fongaro, Maniero (C), lluzzi, Gavioli G, Torres R – Moyano, Dinis, Brusa, De Palo, Pigato – All. Tataranni

Grosseto: Granados, Barbieri N, Barragan, Saavedra (C), Sillero – Vargas, Paghi, Schiavo, Giabbani, Peruzzi – All. Mariotti M

Marcatori: 1° tempo: 13’46” Gavioli G (NOV), 23’46” Illuzzi (rig) (NOV) – 2° tempo: 8’07” Torres inf.num) (NOV), 8’57” Barragan (sup.num) (GRO), 9’03” Baarragan (sup.num) (GRO), 9’32” Saavedra (sup.num) (GRO), 17’31” Moyano (Tir.dir) (NOV), 19’19” Vargas (tir.dir) (GRO)

Espulsioni: 1° tempo: 23’46” Paghi (2′) (GRO), 24’48” Illuzzi (2′) (NOV) – 2° tempo: 1’49” Barragna (2′) (GRO), 7’59” Moyano (2′) (NOV)

Arbitri: Marco Rondina di Vercelli e Davide Marcolin di Lusiana (VI)

Sabato 21 Febbraio 2026 – ore 20:45 – PalaHockey Giuliano Tori di Sarzana (SP)

HOCKEY SARZANA – C.G.C. VIAREGGIO = 2-5 (0-3, 2-2)

Sarzana: Corona, Borsi (C), Rubio, Munne, De Rinaldis – Tabacalli, Manrique, Angeletti, Lavagetti, Grossi – All. Festa

CGC Viareggio: Gomez, D’Anna (C), Cinquini E, Torner, Ambrosio – Rosi, Muglia, Lombardi, Poletti Fra, Poletti Fil – All. De Gerone

Marcatori: 1° tempo: 3’36” CInquini (CGC), 4’27” D’Anna (CGC), 16’24” Ambrosio (CGC) – 2° tempo: 12’30” De Rinaldis (SAR), 21’10” Lombardi (CGC), 22’31” Rubio (SAR), 23’53” Rosi (CGC)

Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Simone Brambilla di Agrate (MB)

Domenica 22 Febbraio 2026 – ore 18:00 – PalaDante di Trissino (VI)

HOCKEY TRISSINO – INDECO A.F.P. GIOVINAZZO = 9-1 (6-1, 3-0)

Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Paolo Moreso di Marostica (VI)

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 20 – SABATO 21 E DOMENICA 22 FEBBRAIO

21/2/26 ore 20:45 Hockey Breganze H.R.C. Monza 0-5 21/2/26 ore 20:45 Amatori Wasken Lodi H.C. Valdagno 9-5 21/2/26 ore 20:45 Azzurra Novara C.P. Grosseto 1951 4-4 21/2/26 ore 20:45 Hockey Sarzana C.G.C. Viareggio 2-5 21/2/26 ore 20:45 Follonica Hockey 1952 H.C. Castiglione 8-3 21/2/26 ore 20:45 H.C. Forte dei Marmi Hockey Bassano 1954 0-4 22/2/26 ore 18:00 Hockey Trissino A.F.P. Giovinazzo 9-1

CLASSIFICA GENERALE