Hockey ghiaccio, Asiago vince nel Master Round dell’Alps League

Serata ricca di incontri per quanto riguarda la seconda fase della Alps Hockey League 2026. Nel Master Round netto successo di Asiago in casa di Sisak, mentre nei Gironi di qualificazione Cortina batte Renon a domicilio. Successi per Merano e Gherdeina.

MASTER ROUND

KHL SISAK-HC MIGROSS ASIAGO 4-7

Gol a grappoli nella sfida della Ledena dvorana Zibel. Il primo tempo si chiude sul 3-3 con la reti di Idzan (9:05), Dobric (12:43) e Larionovs (13:49) per i croati e Porco (7:09), Rigoni (7:41) e Gios (10:42) per Asiago. Nel secondo periodo i veneti allungano con Chiodo (32:19) e Valentini (36:56), prima che Calisti porti Asiago sul 6-3 al 47:12. Sisak prova a riaprire i conti con Larionovs al 51:51, ma Porco chiude tutto con il 7-4 al 59:04.

CLASSIFICA MASTER ROUND

1 EK Die Zeller Eisbären 7 7 0 0 0 34 9 +25 24

2 Red Bull Hockey Juniors 6 3 3 0 0 12 15 -3 13

3 HC Migross Asiago 6 3 2 1 0 19 17 +2 12

4 KHL Sisak 6 1 4 0 1 16 23 -7 6

5 Wipptal Broncos Weihenstephan 7 0 5 1 1 18 35 -17 3

PRE-PLAYOFFS

HC MERAN/O PIRCHER-EC BREGENZERWALD 4-2

Dopo un primo periodo chiuso a reti bianche, sono gli austriaci a passare in vantaggio con Rantanen dopo soli 9 secondi del secondo tempo. Merano risponde con Nousiainen al 33:32. La sfida va al terzo periodo. Di nuovo ospiti avanti con Tschofen al 43:22, prima della rimonta degli altoatesini. Rein pareggia i conti con il 2-2 al 49:22, quindi passa in vantaggio con Nousiainen al 52:14 prima del 4-2 di Gellon che chiude il match al 58:17.

RITTNER BUAM-SG CORTINA HAFRO 2-3

Il derby va agli ospiti che sono anche i primi a sbloccare il punteggio con Barnabò al 10:14. Renon risponde con Kostner al 26:12, prima che Cortina torni di nuovo avanti con Pietroniro al 29:49. Renon torna in parità al 48:23 con Graf, quindi gli ampezzani trovano la rete del successo con Kalajanniska al 52:02.

HC GHERDEINA-ADLER STADTWERKE KITZBUEHEL 7-2

Sono gli austriaci a passare in vantaggio con Waschnig al 13:45, prima della risposta di Gherdeina che prima pareggia con Moncada al 14:16, quindi passa a condurre con Dostalek al 15:52. Nel secondo periodo Biondi (23:20), Moroder (26:40) e Esposito (32:24) portano gli altoatesini sul 5-2 dopo che Pfeffer (30:19) provava a riaprire i conti. Nel terzo periodo arriva il 6-2 dei padroni di casa con Moncada al 43:14, quindi nel finale anche il 7-2 che chiude il match al 58:13 con Biondi.

CLASSIFICA GIRONE DI QUALIFICAZIONE A

1 HC Meran/o Pircher 6 4 1 0 1 24 15 +9 14

2 S.G. Cortina Hafro 6 3 3 0 0 20 21 -1 11

3 Adler Stadtwerke Kitzbühel 6 1 3 2 0 13 14 -1 10

4 Hockey Unterland Cavaliers 6 2 3 0 1 14 21 -7 7

CLASSIFICA GIRONE DI QUALIFICAZIONE B

1 HC Gherdeina valgardena.it 6 5 1 0 0 21 8 +13 16

2 Rittner Buam SkyAlps 6 4 1 0 1 22 14 +8 15

3 EC Bregenzerwald 6 1 4 1 0 15 24 -9 8

4 HDD Jesenice 6 1 5 0 0 12 23 -11 3