Hockey ghiaccio, l’Italia disputerà 7 amichevoli prima dei Mondiali

Archiviate le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, l’Italia dell’hockey su ghiaccio maschile si prepara ad affrontare i Mondiali Top Division, in programma a Zurigo e Friburgo, in Svizzera, dal 15 al 31 maggio: gli azzurri tornano nella massima serie dopo 4 anni e dovranno evitare la retrocessione.

Il raduno dell’Italia inizierà domenica 12 aprile a Bolzano, ma già giovedì 16 aprile alle 19.00, alla Vorarlberghalle di Feldkirch, gli azzurri affronteranno l’Austria. Seguirà una doppia amichevole in Francia: sabato 25 aprile alle ore 20.00 e domenica 26 aprile alle ore 16.30 l’Italia affronterà i transalpini all’IceParc di Angers.

L’Italia si sposterà poi in Gran Bretagna, per due amichevoli da disputare giovedì 30 aprile a Milton Keynes alle 19.30 e sabato 2 maggio a Nottingham alle 19.00. Le ultime due amichevoli saranno ancora contro i britannici, ma si giocheranno in Italia, all’Acinque Ice Arena, domenica 10 maggio alle 16.30 e martedì 12 maggio alle 19.45.

