Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio: Vipiteno cade pesantemente nell’Alps League

26 secondi fa

Una sconfitta che non fa bene né all’umore né alla classifica. Nell’unica partita di questo giovedì 26 febbraio della Alps Hockey League 2025-2026, i Vipiteno Broncos vengono travolti in casa dagli austriaci dell’EK Die Zeller Eisbären.

Finisce 2-9 con gli ospiti che, al netto dei primi 13 minuti di gara dove arrivano lo 0-1 e lo 0-2 con Putnik e Coffman e successivamente il momentaneo 1-2 griffato da Conci, poi infilano una rete dietro l’altra andando al secondo e ultimo riposo in vantaggio per 1-6 chiudendo definitivamente la pratica negli ultimi venti minuti. Coffman incontenibile: 4 reti complessive per lui.

Nella classifica del torneo, comandata dai Red Bull Hockey Juniors con 74 punti (36 gare giocate), al secondo posto c’è proprio l’EK Die Zeller Eisbären (70 – 36 partite disputate), mentre i Vipiteno Broncos restano al 5° posto con 56 punti (36).

Prossimo turno previsto per sabato 28 febbraio, con 2 incontri in programma, fra cui quello che riguarderà gli stessi Vipiteno Broncos, impegnati nel confronto tutto italiano, in trasferta, contro l’Asiago.

