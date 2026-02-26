Hockey ghiaccio: Vipiteno cade pesantemente nell’Alps League

Una sconfitta che non fa bene né all’umore né alla classifica. Nell’unica partita di questo giovedì 26 febbraio della Alps Hockey League 2025-2026, i Vipiteno Broncos vengono travolti in casa dagli austriaci dell’EK Die Zeller Eisbären.

Finisce 2-9 con gli ospiti che, al netto dei primi 13 minuti di gara dove arrivano lo 0-1 e lo 0-2 con Putnik e Coffman e successivamente il momentaneo 1-2 griffato da Conci, poi infilano una rete dietro l’altra andando al secondo e ultimo riposo in vantaggio per 1-6 chiudendo definitivamente la pratica negli ultimi venti minuti. Coffman incontenibile: 4 reti complessive per lui.

Nella classifica del torneo, comandata dai Red Bull Hockey Juniors con 74 punti (36 gare giocate), al secondo posto c’è proprio l’EK Die Zeller Eisbären (70 – 36 partite disputate), mentre i Vipiteno Broncos restano al 5° posto con 56 punti (36).

Prossimo turno previsto per sabato 28 febbraio, con 2 incontri in programma, fra cui quello che riguarderà gli stessi Vipiteno Broncos, impegnati nel confronto tutto italiano, in trasferta, contro l’Asiago.