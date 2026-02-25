Seguici su
Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio, nella serata di ICE League vince Val Pusteria in casa di Vorarlberg mentre Bolzano cade a Lubiana

Val Pusteria ©Domen Jancic

Cinque match in programma nella serata di ICE Hockey League 2026. Le due squadre italiane erano sul ghiaccio. Val Pusteria centra un importante successo in casa di Vorarlberg, mentre Bolzano cade ai rigori a Lubiana.

OLIMPIA LUBIANA-BOLZANO 4-3 dopo shoot-out.

Sono gli altoatesini a sbloccare il punteggio grazie alla rete di McClure al minuto 9:31, ma il pareggio dei padroni di casa arriva già al 12° con Drozg. Bolzano non ci sta e torna avanti al 14:39 con Gennaro e si chiude così il primo periodo. Nel secondo tempo arriva il pareggio degli sloveni con Brennan al 25:54, quindi Lubiana che mette la freccia con il 3-2 di Kapel al 41:13. Sembra tutto finito per i Foxes, ma arriva il 3-3 proprio in extremis con Schneider a 16 secondi dalla fine. Il match va quindi all’overtime. Il punteggio non cambia, per cui sono gli shoot-out a decidere l’esito dell’incontro. Bolzano non va a segno e Lubiana ringrazia.

VORARLBERG-VAL PUSTERIA 3-4

Gli austriaci passano in vantaggio dopo soli 2:19 con Erne ma i gialloneri pareggiano subito con Saracino al minuto 8:22. Di nuovo Erne porta avanti i suoi al 16:43, prima della riscossa degli altoatesini. Ticar, infatti, riporta il match in parità al 22:31, quindi arriva il 3-2 di Di Tomaso al 23:24. Vorarlberg non ci sta e trova il 3-3 al 31:06 con Tschofen. Nel terzo periodo i Lupi ripassano a condurre con Frycklund al 47:02, la rete del 4-3 che decide il match.

Negli altri incontri:

  • Fehervar-Salisburgo 2-6
  • Klagenfurt-Innsbruck 7-3
  • Vienna-Graz 2-5

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2026

1 EC-KAC 46 28 9 4 5 164 109 55 97
2 Moser Medical Graz99ers 46 26 8 6 6 158 101 57 96
3 EC Red Bull Salzburg 47 24 12 7 4 159 103 56 90
4 HCB Südtirol Alperia 46 25 12 3 6 164 121 43 87
5 Olimpija Ljubljana 47 22 15 8 2 175 134 41 84
6 HC Falkensteiner Pustertal 46 24 15 3 4 154 127 27 82
7 Vienna Capitals 46 18 21 3 4 119 136 -17 64
8 EC iDM Wärmepumpen VSV 46 17 21 4 4 148 153 -5 63
9 Steinbach Black Wings Linz 46 15 23 6 2 138 145 -7 59
10 Hydro Fehervar AV 19 46 16 23 2 5 107 152 -45 57
11 FTC-Telekom 46 16 23 1 6 125 169 -44 56
12 Pioneers Vorarlberg 46 9 29 4 4 107 174 -67 39
13 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 46 5 34 4 3 111 205 -94 26
